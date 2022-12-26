Серия Gran Turismo отмечает 25-летие — за всё время продано 90 млн копий игр

В сообщении, приуроченном к 25-летию серии Gran Turismo Polyphony Digital рассказала, что к настоящему моменту пользователям продано более 90 млн копий игр серии. Официальная годовщина Gran Turismo отмечалась в пятницу, 23 декабря. В этот день исполнилось 25 лет с тех пор, как Gran Turismo появилась на прилавках Японии. В наши дни PlayStation нечасто публикует конкретные данные о продажах, поэтому объявление стало важным.

Предыдущие данные о количестве проданных копий игр были опубликованы Polyphony Digital в мае 2018 года – в соответствии с ним, на то время было продано 80,4 млн экземпляров игр. Это означает, что за последние четыре с половиной года игроки по всему миру купили около 10 млн копий Gran Turismo Sport и Gran Turismo 7. По информации сайта GTplanet, за первые три квартала года продано около 5-6 млн копий GT7 – что примерно равно заявленным продажам GT6 за всё время.

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В дополнение к сообщению и праздничному видео создатель серии Казунори Ямаути рассказал о создании игры, отметив, что ему очень повезло, что он начал создавать игры и, тем более, гоночные игры.

«Это был отдел, где родилась PlayStation, — говорит Ямаути, — и именно здесь Кутараги-сан лихорадочно работал над воплощением концепции PlayStation в жизнь. Это место было не тем, на что я надеялся, но сейчас, оглядываясь назад, можно сказать, что мне очень повезло». «Gran Turismo был первым проектом из почти сотни других, придуманных мною, когда я только начинал свою карьеру в этой отрасли», — отмечает он. «Если бы был одобрен план чего-то другого, кроме гоночной игры, есть большая вероятность, что сегодня я мог бы делать какую-то другую игру, а не Gran Turismo».

Казунори Ямамути упомянул о своих амбициях молодости – стать режиссером. Они, похоже, скоро сбудутся – Ямамути входит в команду продюсеров фильма по Gran Turismo, который снимает Нил Бломкамп.