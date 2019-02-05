Сеть скоростных зарядок Electrify America будет использовать батареи Tesla Powerpack для уменьшения нагрузки на сеть и стоимости зарядки

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Американская сеть скоростных зарядок для электромобилей Electrify America объявила, что будет использовать батареи Tesla Powerpack для оптимизации энергопотребления и энергоотдачи, а также снижения стоимости заряда для пользователей. На протяжении текущего года сеть планирует установить порядка 100 батарей производства Tesla на своих станциях.

В данный момент американские сети зарядок могут повышать стоимость заряда электромобилей в пиковые часы нагрузки на сеть. Установка батарей Tesla Powerpack позволит пополнять запасы энергии в ночные часы, когд нагрузка на сеть и стоимость энергии минимальна. Electrify America планирует устанавливать блоки батарей емкостью 350 кВтч, способные выдавать мощность до 200 кВт.

Первыми системы резервного хранения энергии получат наиболее загруженные зарядки, установленные в регионах с высоким количеством электромобилей. Типичная станция Electrify America располагает пятью зарядными «колонками», хотя отдельные станции могут содержать и вдвое больше разъемов. Станции на скоростных магистралях обычно комплектуются минимум двумя скоростными зарядками мощностью до 350 кВт и дополнительными на 150 кВт.

Отметим, что компания Electrify America была создана в 2016 году в рамках соглашения между Volkswagen AG и правительством США, подписанного после скандала с выбросами дизельных двигателей немецкого автоконцерна («дизельгейт»). На протяжении ближайших 10 лет компания планирует инвестировать в проекты «зеленой» энергетики порядка $2 млрд. К 1 июлю 2019 года общее количество зарядных станций сети должно дойти до 484 штук, а суммарное количество разъемов для зарядок — превысить 2000 штук.

Напомним, что будущие владельцы электромобилей Porsche Taycan смогут три года бесплатно заряжаться в сети зарядок Electrify America.

Источник: TechCrunch