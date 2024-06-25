Что случилось с Facebook? Соцсети Meta утонули в фейках, а сгенерированными обозначают реальные фото

Вероятно, вам в последнее время попадались в Facebook публикации, где просят поддержать лайком братьев-красавцев, воюющих за Украину, или бабушку, которая связала танк , испекла самую большую в мире «паляницю» — и если вы хорошо знакомы с искусством нейросетей, то запросто распознали фейк. Однако десятки тысяч пользователей на самом деле верят в реальность фото, раскручивая своими лайками ранее никому не известные группы.

Этот Facebook сломался, несите следующий

Вот один из примеров и, как видите, Facebook никоим образом не обозначил его как ложный или сгенерированный ИИ:

В другой публикации отметка есть на фото, но не от Facebook и настолько мала, что вряд ли кому-то бросится в глаза:

Для людей, знакомых с искусством нейросетей, изображения очевидно сгенерированы. Однако для тысяч пользователей Facebook, которые поставили свои лайки или репостнули публикацию, фото, похоже, кажутся реальными

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Другой пример — пост о роботе, который якобы собрал тысячи зрителей на свой первый концерт. Согласно тексту, он «использует Apple M3 Pro, учитывая недавнее партнерство Apple и OpenAI», а также пригласил к себе на выступление аж «самого Марка Цукерберга и Леонардо Ди Каприо». Сами изображения, несмотря на чрезвычайную фотореалистичность, также имеют признаки использования искусственного интеллекта (кому мало откровенно бессмысленного текста и того факта, что подобных технических новинок в мире, к сожалению, пока не существует): на всех четырех фото у робота разные прически, одежда, микрофон, и даже размеры плеч и тому подобное.

Несмотря на то, что в конце концов Facebook смог пометить сообщение как ложное, за две недели он собрал сотни лайков и комментариев и тысячи репостов (а несколько сомнительных российских изданий перепечатали его как новость)

Что делает Мета?

В феврале Meta объявила, что начнет добавлять метки «Made with AI» к фотографиям, загруженным в Facebook, Instagram и Threads, но, как видим, по предыдущим примерам, что-то пошло не так.

Более того: инструменты Meta, игнорируя сгенерированный контент, ошибочно обозначают меткой ИИ реальные фото. Как, например, этот снимок турнира по крикету Индийской премьер-лиги в Instagram:

Так же Meta недавно пометила фотографию баскетбольной игры, сделанную бывшим фотографом Белого дома Питом Соузой, как созданную ИИ (метки, кстати, видны только в мобильных версиях приложений). Сам Соуза говорил, что пытался снять отметку, но не смог.

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Согласно PetaPixel, алгоритмы Instagram могут помечать сгенерированными изображения, когда фотографы используют генеративные инструменты искусственного интеллекта, такие как Generative Fill от Adobe, чтобы удалить даже самые маленькие объекты. Издание проверило это на себе, используя инструмент Generative Fill Photoshop, чтобы удалить пятно с изображения, которое Meta затем обозначила как созданное ИИ в Instagram. Странно, но пометку «Made with AI» не добавили, когда PetaPixel загрузил файл обратно в Photoshop, а затем сохранил его после копирования и вставки в черновой документ.

Похоже, процесс идентификации ИИ в Instagram и Facebook работает по-разному, однако у обоих неполноценно. Учитывая то, что в Meta давно существуют проблемы с модерацией контента, которые они так и не решили, с искусственным интеллектом может сложиться подобная ситуация. Но не спешите удалять родителей из Facebook (другие соцсети, вряд ли проявят себя лучше), просто не поленитесь и выделите время на короткий ликбез по распознаванию фейкового или искусственного контента.

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