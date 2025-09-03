Шпионский хит Apple TV: сериал "Медленные лошади" представил трейлер пятого сезона

Вышел первый трейлер пятого сезона сериала «Медленные лошади» / Slow Horses — хитового шпионского сериала Apple TV+, который повествует об отделе шпионов-неудачников и их хамовитом, но харизматичном боссе Джексоне Лембе (Гэри Олдмен).

На этот раз MI5 отправляет Слау Хауз на «карантин» после террористической атаки в центре Лондона, в результате которой погибло 11 человек.

«Подозрение падает на техногения Родди Хо (Кристофер Чун), у которого появилась таинственная новая девушка. Он настаивает на своей невиновности, но заместитель гендиректора MI5 Дайана Тавернер (Кристин Скотт Томас) не очень ему верит и «блокирует» весь Слау Хауз и его работников. Лэмб считает, что кто-то использовал против MI5 их собственную тактику в попытках дестабилизировать Великобританию так же, как и они сделали это для нескольких других стран. И возможно на помощь службе безопасности снова должен прийти Ривер Картрайт (Джек Лауден)».

Сериал «Медленные лошади», основанный на серии романов Мика Херрона, дебютировал в 2022 году и стал огромным успехом для Apple TV+, принеся номинации на премию BAFTA для Олдмена и его коллеги Лаудена, а также «Эмми» для сценариста Уилла Смита (который, к сожалению, уже покинул проект). С тех пор сериал не снизил планку: четвёртый сезон, например, получил 100% на Rotten Tomatoes.

Учитывая все это, сериал продлили сразу на шестой и седьмой сезон. Пятый дебютирует уже 24 сентября 2025 года с первыми двумя эпизодами, остальные будут выходить по одному еженедельно.

Что касается шестого сезона, то он обещает вернуть в центр событий Хьюго Вивинга, который сыграл антагониста четвертого сезона и, сюрприз, отца Ривера Картрайта. Седьмой будет основываться на книге Bad Actors, где Лэмб и его «медленные лошади» будут охотиться на «крота» в сердце британского правительства.