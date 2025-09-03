Новости Кино 03.09.2025 comment views icon

Шпионский хит Apple TV: сериал "Медленные лошади" представил трейлер пятого сезона

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Шпионский хит Apple TV: сериал "Медленные лошади" представил трейлер пятого сезона

Вышел первый трейлер пятого сезона сериала «Медленные лошади» / Slow Horses — хитового шпионского сериала Apple TV+, который повествует об отделе шпионов-неудачников и их хамовитом, но харизматичном боссе Джексоне Лембе (Гэри Олдмен).

На этот раз MI5 отправляет Слау Хауз на «карантин» после террористической атаки в центре Лондона, в результате которой погибло 11 человек.

«Подозрение падает на техногения Родди Хо (Кристофер Чун), у которого появилась таинственная новая девушка. Он настаивает на своей невиновности, но заместитель гендиректора MI5 Дайана Тавернер (Кристин Скотт Томас) не очень ему верит и «блокирует» весь Слау Хауз и его работников. Лэмб считает, что кто-то использовал против MI5 их собственную тактику в попытках дестабилизировать Великобританию так же, как и они сделали это для нескольких других стран. И возможно на помощь службе безопасности снова должен прийти Ривер Картрайт (Джек Лауден)».

Сериал «Медленные лошади», основанный на серии романов Мика Херрона, дебютировал в 2022 году и стал огромным успехом для Apple TV+, принеся номинации на премию BAFTA для Олдмена и его коллеги Лаудена, а также «Эмми» для сценариста Уилла Смита (который, к сожалению, уже покинул проект). С тех пор сериал не снизил планку: четвёртый сезон, например, получил 100% на Rotten Tomatoes.

П'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходуП'ятий сезон серіалу «Повільні коні» / Slow Horses — перші кадри, новий персонаж від зірки «Теда Лассо» і офіційна дата виходу

Учитывая все это, сериал продлили сразу на шестой и седьмой сезон. Пятый дебютирует уже 24 сентября 2025 года с первыми двумя эпизодами, остальные будут выходить по одному еженедельно.

Что касается шестого сезона, то он обещает вернуть в центр событий Хьюго Вивинга, который сыграл антагониста четвертого сезона и, сюрприз, отца Ривера Картрайта. Седьмой будет основываться на книге Bad Actors, где Лэмб и его «медленные лошади» будут охотиться на «крота» в сердце британского правительства.

Популярные новости

arrow left
arrow right
«Миротворец» путешествует по параллельным мирам в новом трейлере, а Джеймс Ганн рассказывает о мире DCU
На пути к Косому переулку: утечка со съемок сериала HBO впервые показала Гарри Поттера и Хагрида в одной сцене
Звезды «Пацанов» в новом трейлере «Поколения V» — второй сезон станет прологом финала главного сериала
Netflix продлил сериал "Ван Пис" на третий сезон и показал тизер второго
Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона
Автор «Игры в кальмара» раскрыл альтернативный финал шоу — кажется, было лучше
Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе
Сериал "Гарри Поттер" вернул актера оригинальных фильмов на роль преподавателя Хогвартса
Сериал "Чужой: Земля" оценили в 90% на Rotten Tomatoes — самый высокий рейтинг во франшизе со времен "Чужих" Кэмерона
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Новые кадры второго сезона "Фоллаут" — Гуль, Lucky 38 и блистательный Вегас до войны
В финале «Ведьмака» от Netflix покажут любимого персонажа из DLC Hearts of Stone
Marvel не сдается: в ближайшие годы выйдут как минимум 14 фильмов и сериалов MCU (полный список + даты выхода)
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
Сериал «Чужой: Земля» раскроет давнюю загадку Ностромо из фильма Ридли Скотта 1979 года — всего одним звонком
«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul - Shadow Lord и «Асока»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон
Ридли Скотт о новых проектах: "Гладиатор 3" в работе, еще один "Чужой" — будет, если "появится идея"
Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года
Создатель сериала "Чужой: Земля" получил "тайное" камео в первых эпизодах
Фаны сериала "Фоллаут" раскрыли "таинственную" роль Маколея Калкина по форме ушей
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить