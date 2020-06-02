Sienna — кодовое название флагманского 7-нм GPU AMD Navi 21?





Энтузиасты обнаружили в свежих патчах набора драйверов для Linux множество упоминаний таинственного графического ядра AMD с кодовым именем Sienna Cichlid. Источники считают, что под этим обозначением скрывается тот самый флагманский GPU Navi 21 (он же — «большой Navi»), о котором много говорилось в последнее время.

Поддержка видеодекодера Video Core Next 3.0 и движка Display Next Core 3.0, которая должна появится в RDNA 2-го поколения, явно указывает на принадлежность этого GPU к следующему поколению графических адаптеров «красных». Еще одно «доказательство» того, что это действительно может быть Navi 21 — хорошо зарекомендовавший себя японский энтузиаст-исследователь Komachi Ensaka заявляет, что версия «40» является тем же GPU, что фигурировал в предыдущих утечках. И это кодовое имя является альтернативным для Navi 21.

В конце прошлого месяца стало известно, что GPU Navi 21 выступит основой десятка новых видеокарт AMD Radeon.

По предварительным данным, в максимальной конфигурации GPU Navi 21 с площадью кристалла 505 мм² получит 80 вычислительных модулей (Compute Unit, CU) на новой архитектуре RDNA 2 (5120 потоковых процессоров и 320 текстурных блоков).

Новые GPU на основе архитектуры RDNA 2 будут производиться на мощностях TSMC с использованием технологии N7+ на базе EUV-литографии, а анонс новых игровых видеокарт AMD ожидается в сентябре вместе со следующим поколением адаптеров NVIDIA.

Источник: Videocardz