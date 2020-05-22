AMD и NVIDIA представят свои GPU следующего поколения в сентябре

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Как сообщают осведомлённые источники, в сентябре компании AMD и NVIDIA намерены представить свои видеокарты нового поколения. Вместе с тем, они снизят цены на устройства предыдущих поколений. Как ожидается, это приведёт к повышению спроса на видеокарты в третьем квартале 2020 года.

При этом следует обратить внимание на формулировку. В первоначальной публикации не говорится «игровые» графические процессоры. Однако, поскольку NVIDIA уже анонсировала GPU ​​Ampere Tensor для серверного сегмента, единственным графическим процессором следующего поколения, который будет представлен в будущем, является серия Ampere Gaming (она же GeForce).

Что касается AMD, GPU следующего поколения может означать видеочип Arcturus на основе CDNA, сердце будущего ускорителя Radeon Instinct MI100. Этот продукт будет конкурировать с недавно анонсированным ускорителем NVIDIA A100 в обработке задач искусственного интеллекта и вычислениях.

AMD уже пообещала выпустить видеокарты поколения Big Navi в конце этого года, но даты не были указаны. Ранее предполагалось, что AMD расскажет о Big Navi на выставке Computex 2020. Но из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 большинство мероприятий и выпусков продуктов были отложены.

Источник также использует слово «запуск», что говорит о фактической доступности новых продуктов в сентябре. Соответственно, анонсов можно ожидать немного раньше.

Напомним, NVIDIA представила свою новую линейку GeForce RTX 20 в сентябре 2020 года, а обновление RTX 20 SUPER появилось в июле 2019 года. Таким образом, подошло время запуска продуктов нового поколения. Похожая ситуация сложилась и у AMD, которая последний раз устроила крупный запуск новой видеокарты в июле 2019 года – модель Radeon RX 5700 XT.

Источник: videocardz