Новости Устройства 04.08.2025 comment views icon

Как Founders Edition: MSI выпустила NVIDIA RTX 5080 с двусторонним кулером

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Олексій Єрін

Автор новостей

Как Founders Edition: MSI выпустила NVIDIA RTX 5080 с двусторонним кулером

MSI готовит к выпуску линейку видеокарт EXPERT на базе чипа NVIDIA GeForce RTX 5080. На рынке будут существовать две версии карты с немного разными рабочими частотами.

Ранее в ассортименте MSI уже были видеокарты с системой охлаждения «push-pull», которая предполагает два вентилятора с разных сторон карты — подобно дизайну NVIDIA Founders Edition серии RTX 40. По этой концепции один из вентиляторов располагается непосредственно над чипом, а другой — над радиатором со стороны бэкплейта. В предыдущем поколении такую конструкцию имели карты MSI  RTX 4080 SUPER EXPERT и RTX 4070 Ti SUPER EXPERT, а в актуальной линейке пока что будет иметь лишь RTX 5080. Вероятно, со временем подобные решения появятся и на других чипах.

MSI GeForce RTX 5080 EXPERT использует чип RTX 5080 с 10 752 CUDA-ядрами и 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с 256-битной шиной. Рабочая частота чипа в буст-режиме соответствует референсной — 2617 МГц. Также в продаже будет существовать разогнанная версия, у которой частота GPU будет достигать 2715 МГц. Еще до полутора десятков МГц обеим картам можно будет добавить с помощью фирменного приложения MSI Center.

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В новом поколении MSI использовала вентиляторы другой конструкции (с 7 лопастями вместо 9), сделала больший акцент на золотистых тонах и немного изменила форму кожуха. Среди других особенностей заявлена большая испарительная камера и квадратные тепловые трубки, соединяющие ее с алюминиевым радиатором.

Габариты карты составляют 319 × 150 × 60 мм — это на 7 мм больше по длине и на 1 мм меньше по толщине по сравнению с предшественницей — RTX 4080 SUPER. Вес карты довольно большой — 1,9 кг. Что касается цены, то в фирменном магазине MSI в США не разогнанная MSI RTX 5080 EXPERT оценена в $1399,99.

Источник: Videocardz, Tom’s Hardware

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