Следующий проект серии Assassin’s Creed разрабатывается в качестве онлайн-игры





Компания Ubisoft официально подтвердила существование новой игры серии Assassin’s Creed. Пока что она фигурирует под кодовым названием Infinity. Хотя объявление Ubisoft не проливает света на то, какую форму примет новая игра, Bloomberg сообщает, что это будет развивающаяся онлайн-игра, похожая на Fortnite или GTA Online.

Infinity, вероятно, станет самым большим изменением в истории франшизы с момента её дебюта в 2007 году. До сих пор Ubisoft имела тенденцию выпускать новую автономную игру Assassin’s Creed каждые один или два года. Каждая такая игра была сфокусирована на одном месте и периоде времени. Но, по данным Bloomberg, Infinity будет иметь несколько связанных окружений, которые могут выглядеть и работать по-разному. Причём, их количество может со временем увеличиваться. Сообщается, что до релиза новой игры ещё несколько лет.

Компания также говорит, что новый проект знаменует собой перемены в самом процессе разработки игр серии Assassin’s Creed в Ubisoft. В то время как предыдущие игры, как правило, поочерёдно создавались её командами в Монреале и Квебеке, новая игра разрабатывается в рамках «совместной межстудийной структуры», созданной обеими студиями.

Дополнительно сообщается, что на разработку нового проекта повлияла недавняя волна обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников Ubisoft в прошлом году. Сотрудники недовольны тем, что менеджеры, обвиняемые в проступках, по-прежнему занимают руководящие должности в компании. Тем не менее, представитель Ubisoft сообщил следующее:

«Дело каждого сотрудника, подвергшегося обвинениям и остающегося в Ubisoft, было тщательно рассмотрено третьей стороной, и они были либо оправданы, либо к ним были применены соответствующие дисциплинарные меры».

Источник: The Verge