Слухи: Microsoft назовет дешевую версию консоли без привода оптических дисков Xbox One S All-Digital Edition. Анонс состоится в апреле, а ценник может быть на $100 дешевле стандартной Xbox One S

Слухи о том, что в 2019 году Microsoft собирается выпустить дешевую консоль Xbox One без привода оптических дисков начинают подкрепляться данными инсайдеров. В частности, издание Windows Central со ссылкой на собственные источники сообщило название и даты старта предзаказа и продаж новинки.

По данным источника, новую консоль с кодовым названием Maverick назовут «Xbox One S All-Digital Edition», она будет представлять собой более доступную версию стартовой консоли Xbox One S. Официальный анонс новинки и старт предзаказов должны состояться в середине апреля, а начало продаж — в начале мая текущего года.

Точных данных о стоимости Xbox One S All-Digital Edition пока нет, однако ранее упоминалось, что отказ от Blu-ray привода может сэкономить производителю порядка $100. С учетом того, что стандартная розничная стоимость консоли Xbox One S (1 TB) составляет $299, новинку вполне могут оценить в $199. Ну, а с учетом того, что во время распродаж стоимость обычной Xbox One S значительно снижается, можно предположить, что акционный ценник опустится до уровня $99-$149.

Такая консоль будет рассчитана на пользователей, которые не используют привод ни для физических копий игр (покупают цифровые версии в онлайн-магазинах или подписываются на Xbox Game Pass), ни для просмотра фильмов на дисках Blu-ray. При этом ожидается, что для владельцев игр на физических дисках будет запущена специальная программа обмена «disc-to-digital», в рамках которой можно будет прийти в официальные магазины Microsoft и поменять диск с игрой на цифровой код для загрузки этой же игры.

Ранее сообщалось, что Microsoft работает сразу над двумя консолями следующего поколения — обновленной Xbox Scarlett и дешевой стриминговой версией для сервиса XCloud.

Источник: Engadget