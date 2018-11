По слухам, в 2019 году Microsoft собирается выпустить дешевую консоль Xbox One без привода для оптических дисков

Изданию Thurrott сообщило, что по информации инсайдеров компания Microsoft собирается выпустить в 2019 году две новые версии своей игровой консоли Xbox One. Одной из них станет новая ревизия базовой консоли Xbox One S с более доступным ценником, а второй — еще более дешевый вариант консоли Xbox One без привода для оптических дисков.

Предполагается, что эта «бездисковая» консоль будет рассчитана на пользователей, которые не используют привод ни для физических копий игр (покупают цифровые версии в онлайн-магазинах или подписываются на Xbox Game Pass), ни для просмотра фильмов на дисках Blu-ray (как бы ни смешно это звучит в современном мире, такие пользователи все еще существуют).

Интересно, что по слухам Microsoft даже приняла во внимание тот факт, что у многих владельцев консолей Xbox собралась приличная коллекция игр на физических дисках. Для таких пользователей компания предложит специальную программу обмена «disc-to-digital», в рамках которой можно будет прийти в официальные магазины Microsoft и поменять диск с игрой на цифровой код для загрузки этой же игры.

У обновленной Xbox One S дисковый привод останется на месте, так что не совсем понятно, за счет чего (кроме маркетинговых инструментов) разработчики снизят ее стоимость. Эта версия предназначена для «олдскульных» пользователей, которые предпочитают покупать игры на дисках, включая разнообразные коллекционные издания.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что Microsoft уже работает над двумя консолями следующего поколения — обновленной Xbox Scarlett и дешевой стриминговой версией для сервиса XCloud. Вторая консоль так же скорее всего будет лишена привода оптических дисков, так что запуск в 2019 году аналогичной модели поможет компании выявить на практике все узкие места подобного решения.

Источник: Engadget