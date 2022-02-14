Слухи: NVIDIA прекратила производство видеокарт RTX 3090 Ti из-за проблем с частотой и напряжением

Топовая RTX 3090 Ti была анонсирована на CES 2022, но NVIDIA так и не раскрыла ни даты выхода видеокарты, ни ее стоимости. А сейчас инсайдеры сообщают, что производство RTX 3090 Ti вообще остановлено.

Как утверждает издание tweaktown.com, партнер NVIDIA – компания AIB – заявляет о проблемах с частотой, дизайном и напряжением в RTX 3090 Ti. Теоретическая производительность графического процессора не достигнута, поэтому необходимо переделывать печатную плату и перенастраивать BIOS.

Оказалось, что видеокарта не может стабильно поддерживать частоту, так как требуется более высокое напряжение. А переделка печатной платы может задержать выход NVIDIA RTX 3090 Ti на месяцы.

Грядущая видеокарта должна иметь графический процессор с 10752 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X с тактовой частотой 21 Гбит/с и TDP 450 Вт с питанием через 16-контактный пин. Также сообщалось, что RTX 3090 Ti получит высокопроизводительную память GDDR6X производства компании Micron. Анонс ожидался в конце января, но теперь сроки сдвинулись на неопределенное время.