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Раскрыты характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: GPU GA102, 10752 CUDA ядер, 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP до 450 Вт

Раскрыты характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: GPU GA102, 10752 CUDA ядер, 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP до 450 Вт

Раскрыты характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: GPU GA102, 10752 CUDA ядер, 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP до 450 Вт

Ресурс Videocardz поделился информацией о начальных технических характеристиках готовящейся к выпуску новой модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Эти характеристики, якобы, недавно были переданы производственным партнёрам. Согласно имеющейся информации, видеокарта называется не GeForce RTX 3090 SUPER, а именно GeForce RTX 3090 Ti. В устройстве не только больше ядер, но и много других изменений, включая подсистему памяти, конфигурацию системы питания и др.

Сообщается, что показатель TDP видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti составит до 450 Вт, что на 100 Вт больше, чем у оригинальной версии GeForce RTX 3090. Не уточняется, окончательное это значение или же оно касается модифицированных устройств.

Также отмечается, что устройство использует новый коннектор питания, отличный от 12-контактного разъёма Molex Microfit. Предположительно, он имеет 16 контактов и относится к стандарту PCIe Gen5. Соответственно, видеокарта также должна поддерживать стандарт PCIe Gen5. Материнские платы с поддержкой этого стандарта должны быть представлены в следующем месяце.

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Кроме того, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti может получить память с пропускной способностью 21 Гбит/с. И эта память может быть одной из причин столь заметного роста показателя TDP. При этом в новинке будут применяться чипы памяти объёмом по 2 ГБ, а не 1 ГБ, как в нынешней версии. Таким образом, референсная видеокарта должна получить печатную плату нового дизайна. Устройство будет оснащено памятью GDDR6X объёмом 24 ГБ с максимальной теоретической пропускной способностью около 1 ТБ/с.

Что касается графического процессора, то это будет полноценный вариант GA102, который включает 84 вычислительных кластера и 10752 CUDA ядра. Подробные технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti представлены в следующей таблице.

ВидеокартаRTX 3090 TiRTX 3090RTX 3080 TiRTX 3080
GPUGA102-350GA102-300GA102-225GA102-200
Кластеры GPU
84
82
80
68
CUDA ядра
10752
10496
10240
8704
RT
84
82
80
68
Tensors/TMU
336
328
320
272
ROP
128
112
112
96
Базовая частотанд
1395 МГц
1365 МГц
1440 МГц
Boost частотанд
1695 МГц
1665 МГц
1710 МГц
Память
24 ГБ G6X
24 ГБ G6X
12 ГБ G6X
10 ГБ G6X
Шина памяти
384 бит
384 бит
384 бит
320 бит
Частота памяти
21 Гбит/с
19,5 Гбит/с
19 Гбит/с
19 Гбит/с
Пропускная способность
1008 ГБ/с
936 ГБ/с
912 ГБ/с
760 ГБ/с
TDP
450 Вт
350 Вт
350 Вт
320 Вт
Рекомендованная ценанд
$1499
$1199
$699

Как ожидается, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет выпущена в январе 2022 года вместе с моделями RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 2060 12 ГБ. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.

Источник: Videocardz


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