Раскрыты характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: GPU GA102, 10752 CUDA ядер, 24 ГБ памяти GDDR6X и TDP до 450 Вт
Ресурс Videocardz поделился информацией о начальных технических характеристиках готовящейся к выпуску новой модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Эти характеристики, якобы, недавно были переданы производственным партнёрам. Согласно имеющейся информации, видеокарта называется не GeForce RTX 3090 SUPER, а именно GeForce RTX 3090 Ti. В устройстве не только больше ядер, но и много других изменений, включая подсистему памяти, конфигурацию системы питания и др.
Сообщается, что показатель TDP видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti составит до 450 Вт, что на 100 Вт больше, чем у оригинальной версии GeForce RTX 3090. Не уточняется, окончательное это значение или же оно касается модифицированных устройств.
Также отмечается, что устройство использует новый коннектор питания, отличный от 12-контактного разъёма Molex Microfit. Предположительно, он имеет 16 контактов и относится к стандарту PCIe Gen5. Соответственно, видеокарта также должна поддерживать стандарт PCIe Gen5. Материнские платы с поддержкой этого стандарта должны быть представлены в следующем месяце.
Кроме того, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti может получить память с пропускной способностью 21 Гбит/с. И эта память может быть одной из причин столь заметного роста показателя TDP. При этом в новинке будут применяться чипы памяти объёмом по 2 ГБ, а не 1 ГБ, как в нынешней версии. Таким образом, референсная видеокарта должна получить печатную плату нового дизайна. Устройство будет оснащено памятью GDDR6X объёмом 24 ГБ с максимальной теоретической пропускной способностью около 1 ТБ/с.
Что касается графического процессора, то это будет полноценный вариант GA102, который включает 84 вычислительных кластера и 10752 CUDA ядра. Подробные технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti представлены в следующей таблице.
|Видеокарта
|RTX 3090 Ti
|RTX 3090
|RTX 3080 Ti
|RTX 3080
|GPU
|GA102-350
|GA102-300
|GA102-225
|GA102-200
|Кластеры GPU
84
82
80
68
|CUDA ядра
10752
10496
10240
8704
|RT
84
82
80
68
|Tensors/TMU
336
328
320
272
|ROP
128
112
112
96
|Базовая частота
|нд
1395 МГц
1365 МГц
1440 МГц
|Boost частота
|нд
1695 МГц
1665 МГц
1710 МГц
|Память
24 ГБ G6X
24 ГБ G6X
12 ГБ G6X
10 ГБ G6X
|Шина памяти
384 бит
384 бит
384 бит
320 бит
|Частота памяти
21 Гбит/с
19,5 Гбит/с
19 Гбит/с
19 Гбит/с
|Пропускная способность
1008 ГБ/с
936 ГБ/с
912 ГБ/с
760 ГБ/с
|TDP
450 Вт
350 Вт
350 Вт
320 Вт
|Рекомендованная цена
|нд
$1499
$1199
$699
Как ожидается, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет выпущена в январе 2022 года вместе с моделями RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 2060 12 ГБ. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.
Источник: Videocardz