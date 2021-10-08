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Ресурс Videocardz поделился информацией о начальных технических характеристиках готовящейся к выпуску новой модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti. Эти характеристики, якобы, недавно были переданы производственным партнёрам. Согласно имеющейся информации, видеокарта называется не GeForce RTX 3090 SUPER, а именно GeForce RTX 3090 Ti. В устройстве не только больше ядер, но и много других изменений, включая подсистему памяти, конфигурацию системы питания и др.

Сообщается, что показатель TDP видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti составит до 450 Вт, что на 100 Вт больше, чем у оригинальной версии GeForce RTX 3090. Не уточняется, окончательное это значение или же оно касается модифицированных устройств.

Также отмечается, что устройство использует новый коннектор питания, отличный от 12-контактного разъёма Molex Microfit. Предположительно, он имеет 16 контактов и относится к стандарту PCIe Gen5. Соответственно, видеокарта также должна поддерживать стандарт PCIe Gen5. Материнские платы с поддержкой этого стандарта должны быть представлены в следующем месяце.

Кроме того, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti может получить память с пропускной способностью 21 Гбит/с. И эта память может быть одной из причин столь заметного роста показателя TDP. При этом в новинке будут применяться чипы памяти объёмом по 2 ГБ, а не 1 ГБ, как в нынешней версии. Таким образом, референсная видеокарта должна получить печатную плату нового дизайна. Устройство будет оснащено памятью GDDR6X объёмом 24 ГБ с максимальной теоретической пропускной способностью около 1 ТБ/с.

Что касается графического процессора, то это будет полноценный вариант GA102, который включает 84 вычислительных кластера и 10752 CUDA ядра. Подробные технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti представлены в следующей таблице.

Видеокарта RTX 3090 Ti RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 GPU GA102-350 GA102-300 GA102-225 GA102-200 Кластеры GPU 84 82 80 68 CUDA ядра 10752 10496 10240 8704 RT 84 82 80 68 Tensors/TMU 336 328 320 272 ROP 128 112 112 96 Базовая частота нд 1395 МГц 1365 МГц 1440 МГц Boost частота нд 1695 МГц 1665 МГц 1710 МГц Память 24 ГБ G6X 24 ГБ G6X 12 ГБ G6X 10 ГБ G6X Шина памяти 384 бит 384 бит 384 бит 320 бит Частота памяти 21 Гбит/с 19,5 Гбит/с 19 Гбит/с 19 Гбит/с Пропускная способность 1008 ГБ/с 936 ГБ/с 912 ГБ/с 760 ГБ/с TDP 450 Вт 350 Вт 350 Вт 320 Вт Рекомендованная цена нд $1499 $1199 $699

Как ожидается, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti будет выпущена в январе 2022 года вместе с моделями RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 2060 12 ГБ. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.

Источник: Videocardz