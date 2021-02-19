Слухи: В Китае уже разработали и утвердили Tesla Model 2, анонс состоится осенью, первые поставки — в 2022 году, а ценник составит $25,000 ($19,000 после льгот)





Как вы наверняка знаете, американский автопроизводитель Tesla активно работает над проектом «народного» электромобиля Tesla Model 2, стоимость которого должна сравняться с ДВС-моделями. По официальным данным от Илона Маска и других представителей руководства компании, в работе находится сразу две новинки — европейский вариант от Gigafactory Berlin и китайский вариант от Gigafactory Shanghai. Недавно в сети появилась информация от инсайдеров, которые уверяют, что китайский вариант запустится на год раньше, чем ожидалось.

Если верить данной информации, то китайская Tesla Model 2 была разработана и утверждена для производства еще в сентябре 2020 года. Официальная сертификация новинки ожидается уже в марте текущего года — скорее всего именно тогда мы и увидим первые утечки с финальным дизайном электромобиля. Официальная презентация Tesla Model 2 должна состояться во время Международного автосалона в Гуанчжоу (Auto Guangzhou) в ноябре 2021 года. Старт серийного производства запланирован на конец текущего — начало следующего года, а поставки первым клиентам — на 2022 год. Напомним, что по опубликованной ранее информации китайская Tesla Model 2 будет глобальной моделью, то есть будет продаваться по всему миру, включая Европу и США.

Ранее мы публиковали предположительные рендеры электромобиля Tesla Model 2. Создавший их дизайнер предположил, что в целях экономии новинка позаимствует ряд кузовных элементов, светотехнику и салон у существующей Model 3. Впрочем, ждать реальных фотографий новинки остается совсем недолго, именно тогда мы и увидим, насколько автор «попал» в серийную модель.

Источник: InsideEV’s