Слухи: Vodafone Украина рассматривает возможность покупки телеком-оператора Vega





Информация о том, что Ринат Ахметов собирается продать компанию Vega мобильному оператору Vodafone Украина за сумму порядка 1 млрд грн появилась еще два года назад. Теперь же слухи о возможной сделке возобновились, причем по данным инсайдеров со ссылкой на юридических советников, которые сопровождают сделку, мобильный оператор Vodafone уже подал в АМКУ документы о возможной концентрации с оператором фиксированной связи и интернета Vega.

Напомним, что Vega владеет лицензиями на мультисервисный радиодоступ в диапазоне 2,5-2,7 ГГц в разных регионах Украины, данные частоты подходят для внедрения 4G/5G. Доход компании в 2020 году составил 555 млн грн. Компания обслуживает около 100 тыс. абонентов интернета, из них более 55 тыс. за последнее время перешли с устаревшей ADSL-технологии на новую оптоволоконную сеть.

О возможной сумме сделки инсайдеры говорят осторожно, предполагая уровень 4-5 EBITDA. Показатель EBITDA у Vega в 2020 году составил 139,9 млн грн. Таким образом теоретически компания могла бы быть оценена в 550-700 млн грн или $20-25 млн. По другим оценкам, которые совпадают с более ранними прогнозами, сумма сделки может приближаться к отметке 1 млрд грн или $40-50 млн.

Обе стороны пока никак не комментируют потенциальную сделку, что является типичным для подобной ситуации поведением.

Источник: DEV.UA