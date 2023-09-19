Новости Устройства 19.09.2023 в 08:30

Слухи о NVIDIA RTX 5090 – в 1,7 раза больше производительности, частота до 3 ГГц, пропускная способность 1,5 ТБ/с и 128 МБ кэша L2

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Слухи о NVIDIA RTX 5090 – в 1,7 раза больше производительности, частота до 3 ГГц, пропускная способность 1,5 ТБ/с и 128 МБ кэша L2

Информатор panzerlied поделился данными о том, что пользователи и энтузиасты могут ожидать от видеокарт следующего поколения NVIDIA RTX 50 (Blackwell). Вместо конкретных характеристик чипа или видеокарт инсайдер рассказал об улучшениях в процентах.

NVIDIA RTX 5090

Согласно новой информации, в видеокартах NVIDIA RTX 5090 по сравнению с RTX 4090 ожидаются следующие изменения:

  • Увеличение масштаба на 50% (вероятно, ядра)
  • Увеличение пропускной способности памяти на 52%.
  • Увеличение кэша на 78% (вероятно, кэш-памяти L2)
  • Увеличение частоты на 15% (вероятно, ускорение GPU)
  • 1,7-кратное улучшение (вероятно, производительность)

Позже Panzerlied уточнил, что данные приведены относительно спецификаций RTX 4090, а не чипа AD102. Если учесть, что RTX 4090 имеет память 21 Гбит/с, а новинка получит примерно 32 Гбит/с (увеличение на 52,4%), это может означать, что RTX 50 получит технологию GDDR7. По слухам, наследник AD102 также получит 512-битную шину памяти, хотя она может не обязательно использоваться именно в RTX 5090.

Кажется маловероятным, что NVIDIA может использовать самую быструю память GDDR7 на своей карте сразу, поэтому конфигурации RTX 5090, такие, как 512-бит / 24 Гбит/с или 448-бит / 28 Гбит/с можно также рассматривать.

Если предположить, что другие утверждения также базируются на RTX 4090 в качестве контрольной точки, увеличение частоты на 15% приведет к повышению тактовой частоты до 2,9 ГГц, а фактическая рабочая нагрузка, вероятно, даст тактовую частоту 3,0 ГГц или выше. Кроме того, увеличение кэша на 78% свидетельствует о том, что GPU GB202 получит 128 МБ кэша L2.

До возможного запуска видеокарт NVIDIA RTX 5090 осталось больше года, но по известным сейчас данным они бы выглядели примерно так:

NVIDIA RTX 5090

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Помилки в статтях авторів і "авторів" новин і оглядів
Слухи о NVIDIA RTX 5090 – в 1,7 раза больше производительности, частота до 3 ГГц, пропускная способность 1,5 ТБ/с и 128 МБ кэша L2
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LOTR_Racer

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Источник:  VideoCardz

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Dogmeat88

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Роман

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Назар Яворський

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