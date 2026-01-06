Новости WTF 06.01.2026 comment views icon

Служба доставки заблокировала курьера, который прислал ИИ-фото двери вместо реального заказа

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення

Американская служба доставки DoorDash заблокировала аккаунт водителя, который соврал о выполненном заказе. Работник прислал сгенерированное ИИ фото пакета с едой якобы у дверей клиента.

О случае рассказал Бирн Хобарт, житель Остина (штат Техас). Мужчина столкнулся с невероятно быстрой доставкой, которая осталась только на картинке.

«Удивительно. Водитель DoorDash принял поездку, сразу обозначил ее как доставленную и прислал сгенерированное искусственным интеллектом изображение заказа DoorDash у нашей входной двери», — написал клиент в X (Twitter).

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовленняСлужба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення

Как вы понимаете, в реальности никакой доставки не было. Пользователи начали активно обсуждать публикацию, после чего мужчина рассказал больше. Он согласился с частью юзеров, которые сомневались в правдивости истории, но отдельно написал:

«Кто-то [в обсуждении] добавил, что с ним произошло то же самое, также в Остине. И с тем же именем водителя», — поделился Хобарт.

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовленняСлужба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення

Когда история стала вирусной, служба доставки DoorDash провела внутреннюю проверку. Представитель компании сообщил TechCrunch, что это не фейк и они навсегда удалили учетную запись курьера по имени Дашер.

«Мы имеем нулевую толерантность к мошенничеству и используем сочетание технологий и человеческой проверки для выявления и предотвращения злоупотреблений нашей платформой со стороны злоумышленников», — добавили в службе.

Позже мужчина не удержался пошутить, что заказ таки прибыл. И добавил фото с «сюрпризом», подписав его: «Все исправлено».

Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення
«Честно» доставленный заказ

Мужчина предполагал, что водитель мог воспользоваться взломанным телефоном с джейлбрейком. Якобы благодаря этому он получил доступ к фото предыдущих доставок на этот же адрес через функции DoorDash. А уже потом использовал эти изображения как основу для генерации фейкового фото с помощью ИИ.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Исторический момент для ИИ: Трамп анонсировал проект Genesis Mission
На зрителей телевизоров LG напал Copilot: его невозможно удалить из webOS
RemoveWindowsAI: этот скрипт вычистит весь ИИ из Windows 11 за секунды
20% инженеров ИИ, нанятых Google в 2025 году, уже работали в компании
"Инновации прославят человечество": Мэтью Макконахи и Майкл Кейн лицензировали свои голоса для ИИ
Google уменьшил бесплатные лимиты на Gemini 3 Pro из-за "высокого спроса"
Хуанг в "Дії": NVIDIA поможет создать собственный украинский ИИ
Исследователь ИИ "взломал" все онлайн-опросы: "автономный синтетический респондент" обходит 99,8% попыток обнаружения ботов
Новая DeepSeek V3.2 бросает вызов GPT-5 и Gemini 3.0 Pro
Разработчик "Диспетчера задач": Windows 11 должна "пережить момент XP SP2, больше никакого ИИ"
Вайбкодинг в Google Antigravity удалил все файлы на диске D без разрешения пользователя
Apple Intelligence пройдет "коммунистический" тест из 2000 вопросов для запуска в Китае
Amazon Prime Video посмотрит сериал за вас — ИИ на стриминге будет создавать видеорезюме для быстрого просмотра
Adobe сделала веб-версию Photoshop бесплатной на год: как получить доступ в Украине
В рекламе Windows 11 ИИ-помощник Copilot дает неправильный совет
YouTube запустил новую персонализированную ленту — просто скажите ИИ, что вы хотите видеть (или нет)
ИИ-фейк с обвалом ЖД-моста остановил 32 реальных поезда в Британии
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
OpenAI представила GPT-5-Codex-Mini — более эффективную модель для вайб-кодинга
Разработчик ИИ приобрел за €7500 исправную станцию NVIDIA Grace Hopper с 960 ГБ LPDDR5X стоимостью от $80 000 — но пришлось потрудиться
"Нова пошта" обработала рекордные 2,4 млн посылок за сутки накануне Рождества, в топе — доставка одежды, товаров для дома и косметики
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить