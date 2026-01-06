Служба доставки заблокировала курьера, который прислал ИИ-фото двери вместо реального заказа

Американская служба доставки DoorDash заблокировала аккаунт водителя, который соврал о выполненном заказе. Работник прислал сгенерированное ИИ фото пакета с едой якобы у дверей клиента.

О случае рассказал Бирн Хобарт, житель Остина (штат Техас). Мужчина столкнулся с невероятно быстрой доставкой, которая осталась только на картинке.

«Удивительно. Водитель DoorDash принял поездку, сразу обозначил ее как доставленную и прислал сгенерированное искусственным интеллектом изображение заказа DoorDash у нашей входной двери», — написал клиент в X (Twitter).

Как вы понимаете, в реальности никакой доставки не было. Пользователи начали активно обсуждать публикацию, после чего мужчина рассказал больше. Он согласился с частью юзеров, которые сомневались в правдивости истории, но отдельно написал:

«Кто-то [в обсуждении] добавил, что с ним произошло то же самое, также в Остине. И с тем же именем водителя», — поделился Хобарт.

Когда история стала вирусной, служба доставки DoorDash провела внутреннюю проверку. Представитель компании сообщил TechCrunch, что это не фейк и они навсегда удалили учетную запись курьера по имени Дашер.

«Мы имеем нулевую толерантность к мошенничеству и используем сочетание технологий и человеческой проверки для выявления и предотвращения злоупотреблений нашей платформой со стороны злоумышленников», — добавили в службе.

Позже мужчина не удержался пошутить, что заказ таки прибыл. И добавил фото с «сюрпризом», подписав его: «Все исправлено».

Мужчина предполагал, что водитель мог воспользоваться взломанным телефоном с джейлбрейком. Якобы благодаря этому он получил доступ к фото предыдущих доставок на этот же адрес через функции DoorDash. А уже потом использовал эти изображения как основу для генерации фейкового фото с помощью ИИ.