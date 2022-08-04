Смартфон OnePlus 10T получил SoC Snapdragon 8+ Gen 1, сверхбыструю зарядку мощностью 150 Вт и цену от $650

Компания OnePlus расширила модельный ряд смартфонов и представила новое устройство OnePlus 10T. Ранее в этом году компания уже вывела на рынок модель OnePlus 10 Pro. Несмотря на то, что новинка не относится к серии Pro и стоит дешевле, по некоторым параметрам она превосходит предшественника.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2412х1080 точек, 10-битной глубиной цвета и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает стандарт HDR10+. Улучшением по сравнению с OnePlus 10 Pro является использование более производительного процессора Snapdragon 8+ Gen 1. Конфигурация может включать 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Производитель заявляет об использовании новой системы охлаждения 3D Cooling System с самой крупной испарительной камерой среди всех смартфонов OnePlus.

Чтобы уменьшить стоимость новой модели, OnePlus существенно урезала камеры по сравнению с OnePlus 10 Pro. Аппарат несёт на борту главный 50-мегапиксельный модуль Sony IMX766 с оптической системой стабилизации изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор.

Смартфон OnePlus 10T содержит батарею ёмкостью 4800 мАч и поддерживает сверхбыструю зарядку SuperVOOC мощностью 150 Вт. В комплект поставки включается зарядное устройство мощностью 160 Вт (вероятно, такое же, как у смартфона Realme GT Neo3 150W Edition). Однако в тех странах, где розетки обеспечивают напряжение питания 110 В телефон будет заряжаться при мощности 125 Вт. Чтобы снизить износ батареи, предусмотрена функция Battery Health Engine. Производитель заявляет, что аккумулятор сохранит около 80% первоначальной ёмкости даже после 1600 циклов зарядки.

Смартфон OnePlus 10T уже доступен для предварительного заказа и поступит в продажу в Европе с 25 августа по цене €699/£629 за базовую версию 8/128 ГБ. Версия с 12/256 ГБ памяти оценивается в €799/£729. Продажи в США начнутся в сентябре по цене $649 и $749, соответственно.

Источник: gsmarena