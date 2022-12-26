Смартфон OnePlus 11 дебютирует в Китае 4 января: SoC Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ памяти UFS 4.0, камера Hasselblad

На 7 февраля запланирована глобальная презентация нового флагманского смартфона OnePlus 11. Но фактический дебют новинки состоится раньше – устройство будет анонсировано в Китае уже 4 января. Более того, ещё до этого события компания рассказала об основных характеристиках смартфона, и в интернете появились его изображения.

Смартфон OnePlus 11 оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Пользователям будут доступны модификации, включающие 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ встроенного хранилища UFS 4.0. Характеристики камеры пока не сообщаются, однако на изображении можно рассмотреть тройной блок камер с надписью Hasselblad. Дополнительно сообщается об использовании фирменной оболочки OnePlus Color 13 на базе Android 13.

Сообщается, вместе со смартфоном OnePlus 11 на 4 января запланирован анонс наушников Buds Pro 2 и ещё одной версии TWS-наушников. Как и в случае со смартфоном, глобальная презентация наушников состоится в феврале.

Источник: engadget, phonearena