Смартфон OnePlus Nord не пережил тесты на прочность JerryRigEverything





Недавно компания OnePlus представила свой более доступный смартфон Nord. И вскоре после презентации данная новинка попала в руки «разрушителя гаджетов» Зака Нельсона, более известного под псевдонимом JerryRigEverything. Он устроил смартфону традиционную серию тестов на прочность и выживаемость при негативных внешних воздействиях.

Дисплей смартфона OnePlus Nord из коробки покрыт защитной плёнкой, а уже под ней расположено защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Оно обеспечивает достаточно хороший уровень защиты. Оставить мелкие царапины на стекле можно лишь при воздействии предметами с 6-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса. При воздействии предметами с 7-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса на стекле остаются более заметные и глубокие повреждения. Объективы камеры покрыты тем же защитным стеклом и хорошо противостоят появлению царапин при воздействии различными предметами.

Между рамкой смартфона и стеклом дисплея имеется промежуточный пластиковый слой, он слишком мягкий и легко сцарапывается (и даже срезается) острыми предметами. При этом сама рамка тоже выполнена из пластика и имеет серебристую окраску. Она тоже легко царапается острыми предметами. Лишь кнопки на боковых гранях изготовлены из металла. Тем не менее, и они покрываются царапинами, если неосторожно обращаться со смартфоном.

Задняя панель устройства покрыта защитным стеклом. На нём не остаётся царапин при воздействии металлическими предметами. Объективы основной камеры также защищены прочным стеклом, на котором не остаётся царапин после воздействия острыми металлическими предметами.

После воздействия открытым огнём на AMOLED дисплей на протяжении 25 секунд на экране проявилось выгоревшее пятно, которое в последствии так и не исчезло. Сканер отпечатков пальцев интегрирован под дисплей смартфона OnePlus Nord. Если воздействовать на защитное стекло дисплея предметами с 7-ым уровнем твёрдости по шкале Мооса, на нём остаются заметные царапины. Но они не влияют на работоспособность сканера отпечатков пальцев, он и далее функционирует должным образом.

Тест на сгибание оказался для смартфона OnePlus Nord фатальным. После первого воздействия устройство выжило, хотя его форма после этого стала дугообразной. Но уже после второго воздействия на аппарате треснула пластиковая рамка в тех местах, где расположены кнопки, а третья попытка согнуть смартфон привела к поломке дисплея. При этом защитные стёкла сохранили свою целостность.