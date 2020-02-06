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Смартфон Samsung Galaxy M31 будет мало отличаться от прошлогоднего Galaxy M30s

Смартфон Samsung Galaxy M31 будет мало отличаться от прошлогоднего Galaxy M30s

Смартфон Samsung Galaxy M31 будет мало отличаться от прошлогоднего Galaxy M30s


Судя по имеющейся информации, модель Samsung Galaxy M31 станет первым представителем линейки смартфонов Galaxy M, выпущенным в 2020 году. Сам производитель уже поделился некоторыми сведениями об этом устройстве, например, информацией о наличии главной 64-мегапиксельной камеры и батареи большой ёмкости. А новая утечка позволяет ознакомиться и с другими характеристиками Samsung Galaxy M31. И многие из них схожи с параметрами модели Galaxy M30s.

В частности, новая модель получит такую же батарею ёмкостью 6000 мАч и тот же процессор Exynos 9611. На задней панели расположится модуль из четырёх камер. Главный 64-мегапиксельный сенсор дополнен сверхширокоугольным модулем, макро-модулем и сенсром для оценки глубины снимаемой сцены. Разрешение фронтальной камеры пока не уточняется, но предполагается, что в ней будет использоваться 32-мегапиксельный сенсор.

Минимальный объём встроенного хранилища составит 64 ГБ. Предполагается, что на выбор пользователей будут доступны две модификации: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Дисплей Infinity-U выполнен на базе 6,4-дюймовой панели Super AMOLED. Разрешение пока не уточняется. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Официальная презентация смартфона Samsung Galaxy M31 должна состояться уже в скором времени. Однако его ориентировочная цена пока не называется.

Источник: sammobile

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