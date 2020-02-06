Смартфон Samsung Galaxy M31 будет мало отличаться от прошлогоднего Galaxy M30s

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Судя по имеющейся информации, модель Samsung Galaxy M31 станет первым представителем линейки смартфонов Galaxy M, выпущенным в 2020 году. Сам производитель уже поделился некоторыми сведениями об этом устройстве, например, информацией о наличии главной 64-мегапиксельной камеры и батареи большой ёмкости. А новая утечка позволяет ознакомиться и с другими характеристиками Samsung Galaxy M31. И многие из них схожи с параметрами модели Galaxy M30s.

В частности, новая модель получит такую же батарею ёмкостью 6000 мАч и тот же процессор Exynos 9611. На задней панели расположится модуль из четырёх камер. Главный 64-мегапиксельный сенсор дополнен сверхширокоугольным модулем, макро-модулем и сенсром для оценки глубины снимаемой сцены. Разрешение фронтальной камеры пока не уточняется, но предполагается, что в ней будет использоваться 32-мегапиксельный сенсор.

Минимальный объём встроенного хранилища составит 64 ГБ. Предполагается, что на выбор пользователей будут доступны две модификации: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Дисплей Infinity-U выполнен на базе 6,4-дюймовой панели Super AMOLED. Разрешение пока не уточняется. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Официальная презентация смартфона Samsung Galaxy M31 должна состояться уже в скором времени. Однако его ориентировочная цена пока не называется.

Источник: sammobile