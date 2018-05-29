Смартфон Samsung Galaxy S9 Mini засветился на видео

В последнее время в сети начали появляться слухи о грядущем смартфоне Samsung Galaxy S9 Mini. Устройство с модельным номером SM-G8850, которое по слухам и является версией Galaxy S9 Mini, в прошлом месяце прошло сертификацию TENAA и прошло тестирование в Geekbench. Это устройство было запечатлено на фотографиях, а теперь появилось и короткое видео, демонстрирующее дизайн аппарата.

Видео нельзя назвать качественным, тем не менее, оно позволяет рассмотреть лицевую и заднюю панели смартфона Samsung Galaxy S9 Mini. Судя по всему, с точки зрения дизайна новинка представляет собой уменьшенную копию флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Устройство содержит такой же полноэкранный дисплей без выемки в верхней части. В верхнем левом углу задней панели расположен двойной модуль камеры. А сканер отпечатков пальцев, также размещённый на задней панели, расположен посередине.

Судя по имеющейся информации, смартфон Samsung Galaxy S9 Mini оснащён 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ 2960х1440 точек. Также сообщается об использовании процессора Snapdragon 660 и оперативной памяти объёмом 4 или 6 ГБ. По слухам, эта модель может поступить на рынок под названием Samsung Dream-Lite. Однако информация о сроках официальной презентации новинки и её ориентировочной цене пока не сообщается.

Источник: gizmochina