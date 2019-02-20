Смартфон Xiaomi Mi 9 — новый лидер рейтинга DxOMark по качеству видео

Пока в Китае идет презентация нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 cпециалисты DxOMark опубликовали обзор его фото- и видеовозможностей. Итог тестирования отражен в названии новости: Xiaomi Mi 9 стал новым лидером мобильного рейтинга DxOMark в плане качества видеозаписи.

Для начала стоит рассказать о конфигурации самой основной камеры, которая у Xiaomi Mi 9 тройная. Основной модуль — 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 формата 1/2 дюйма, он получил светосильный объектив, состоящий из шести элементов, с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75. Основной сенсор поддеживает технологию четырехкратного биннинга (суммированию зарядов с соседних пикселов) — светочувствительные ячейки матрицы способны увеличиваться в размерах до 1,6 мкм (четыре объединяются в один) для обеспечения более высокого качества при сьемке в условиях слабого освещения. При этом разрешение снижается до 12 Мп. 16-мегапиксельная широкоугольная камера (Sony IMX481) имеет диафрагму F/2,2 и угол обзора 117°. Также есть 12-мегапиксельная камера (Samsung S5K3M5) с телефото объективом (диафрагма F/2,2) для двукратного оптического зума. Камера дополнена светодиодной вспышкой гибридным автофокусом, сочетающим технологии фазовой, контрастной и лазерной фокусировки.

В соответствующей статье представители DxOMark заявляют, что на данный момент Xiaomi Mi 9 это лучший смартфон для съемки видео из всех, что им приходилось тестировать когда-либо. Собственно, по результатам тестирования за качество видео Xiaomi Mi 9 поставили 99 баллов. Это на один балл больше, чем у предыдущих лидеров рейтинга — камерофонов Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro.

По словам DxOMark, камера Xiaomi Mi 9 записывает видео разрешением 4К с минимальным уровнем шумов и выдает отличные результаты при съемке в ночное время суток. Отдельно специалисты DxOMark похвалили работу систему стабилизации, которая эффективно отсекает негативные воздействия при съемке с рук во время ходьбы.

За работу с фотографиями Xiaomi Mi 9 получил 112 баллов, что всего на два балла меньше, чем у лидеров Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro. Специалисты отметили отличную экспозицию при различных условиях освещения, оптимальный баланс между шумами и детализацией, отличную работу вспышки, а также превосходную работу автофокуса в любых условиях. Из минусов — не достаточно широкий динамический диапазон, потеря мелких деталей, искажения цветов в ярких областях высококонтрастных снимков и яркостный шум при масштабировании, особенно при слабом освещении.

В общем рейтинге лучших камерофонов DxOMark новый смартфон Xiaomi Mi 9 занимает третье место с результатом в 107 баллов (первые два по-прежнему удерживают Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro), опережая Apple iPhone XS Max, HTC U12+, Samsung Galaxy Note 9, Google Pixel 3 и многие другие флагманы.

Более подробно с результатами измерений DxOMark и примерами снимков можно ознакомится по ссылке ниже.

Новость, посвященная анонсу смартфона Xiaomi Mi 9, в процессе написания.

Источник: DxOMark