Смартфон Xiaomi Mi Max 3 подешевел до рекордной отметки

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В конце июня генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь подтвердил, что компания не планирует в этом году выпускать новые смартфоны линеек Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note. Вместе с тем, актуальная модель Xiaomi Mi Max 3, вышедшая год назад, по-прежнему остается довольно актуальной, особенно для покупателей, отдающих предпочтение смартфонам с большими экранами. И вот сейчас цена Xiaomi Mi Max 3 на крупнейшей торговой площадке JD.com достигла рекордно низкого уровня. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти теперь предлагается за $175. Напомним, что на старте продаж за такой вариант просили $245.

Увы, $175 — это больше нового порога беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц-получателей, который недавно снизили до 100 евро. Но цена все равно выглядит весьма привлекательной на фоне конкурирующих предложений.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Max 3 предлагает 6,9-дюймовый экран разрешением Full HD+ (2160х1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9 без вырезов и отверстий, однокристальную систему Snapdragon 636, сдвоенную основную камеру с сенсорами изображения разрешением 12 и 5 Мп, дополненную системой фазового автофокуса Dual PDAF, а также аккумулятор емкостью 5500 мА•ч.

Наш подробный обзор Xiaomi Mi Max 3 вы найдете здесь.

Источник: MyDrivers