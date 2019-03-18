Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 Pro дебютировал в Китае, топовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти оценили в $240

Во время сегодняшнего анонса нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7, о котором мы уже успели рассказать в одной из предыдущих новостей, компания Xiaomi также объявила о выпуске куда более интересно в плане характеристик модели Redmi Note 7 Pro в Китае. Напомним, первоначально Redmi Note 7 Pro анонсировали в Индии в конце прошлого месяца, но его премьера на домашнем рынке Китая представляет куда больший интерес для потенциальных покупателей, в том числе украинцев. Сразу оговорим, что никаких технических отличий у китайской версии Redmi Note 7 Pro от индийской нет.

В Китае смартфон Redmi Note 7 Pro пока предлагается в одной-единственной модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Ее рекомендованная стоимость – 1600 юаней, что эквивалентно $240.

На презентации Xiaomi отдельным слайдом (ниже) выделила ключевые отличия старшей модели Redmi Note 7 Pro от обычной Redmi Note 7, отметив, первый дороже топового варианта второго всего на 200 юаней.

Говоря об отличиях, как известно, это более мощная платформа SoC Qualcomm Snapdragon 675, изготавливаемая по нормам техпроцесса 11 нм, 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 в основной камере вместо Samsung GM1 аналогичного разрешения, больший объем встроенной памяти, наличие 18-ваттного ЗУ в комплекте поставки и гидрофобное нанопокрытие разработки P2i, нанесенное поверх стеклянных панелей, прикрывающих переднюю и заднюю панель новинки.

В сочетании с прорезиненными уплотнителями вокруг важных элементов это покрытие обеспечивает определенную защиту от воды. Иными словами, высока вероятность, что новинка сможет пережить случайное и кратковременное попадание в воду, сохранив работоспособность. Но проверить эти догадки мы сможем только после появления соответствующих тестов, которые наверняка не заставят себя долго ждать.

Предзаказы на Redmi Note 7 Pro в Китае откроются уже завтра, 19 марта, а фактические продажи первой партии стартуют 22 марта. Вице президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лю Вейбинг заверил, что производитель позаботился, чтобы каждый желающим смог купить новинку и подготовился приличный запас смартфонов. Но то же самое Xiaomi обещала и для Redmi Note 7, и для флагмана Mi 9, но сдержать обещания, увы, не сумела. Так что, вероятнее всего, если новый Redmi Note 7 Pro и можно будет купить на старте, то только у спекулянтов с приличной наценкой. Об условиях продаж Redmi Note 7 Pro в Украине данных пока нет. Нам еще предстоит сначала дождаться обычной модели Redmi Note 7, которая недавно начала продаваться в Европе.

Источник: Gizmochina