Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой наконец-то добрался до Европы

Многие поклонники бренда Xiaomi уже давно ждут возможность купить официальную европейскую версию Redmi Note 7 — первого смартфона самостоятельного бренда Redmi и, пожалуй, самого успешного Redmi за все время существования линейки — с глобальной версией прошивки. И это наконец-то произошло — после Китая и Индии ажиотажный смартфон Redmi Note 7 дебютировал на европейском рынке. Первым в Европе регионом присутствия Redmi Note 7 стала Испания, но очевидно, что в ближайшее время новинка начнет продаваться и на других европейских рынках, включая Украину.

Отвечая на интересующий всех после индийской премьеры Redmi Note 7 вопрос, европейская версия Redmi Note 7, в отличие от индийской, сохранила 48-мегапиксельную камеру. Собственно, никаких изменений в конфигурации европейской версии по сравнению с китайской не произошло: дисплей IPS LTPS диагональю 6,3 и разрешением 2340х1080 пикселей с каплевидным вырезом, защищенный стеклом Gorilla Glass 5, SoC Qualcomm Snapdragon 660,и аккумулятор на 4000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 — все осталось на месте.

В Испании смартфон Xiaomi Redmi Note 7 доступен для предзаказа по сниженной цене 149 евро за базовую версию с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Обычная рекомендованная розничная цена для европейского рынка выше — €179. Продажи в онлайн-магазинах Mi.com и испанском AliExpress стартуют 14 марта. Для сравнения, в Индии цена на Redmi Note 7 начинается с отметки $141, а в Китае — с $147.

Источник: Gizmochina