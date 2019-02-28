Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 Pro на SoC Snapdragon 675 и новый вариант Redmi Note 7 без 48-мегапиксельной камеры

Как и ожидалось, компания Xiaomi сегодня провела в Индии презентацию, на которой представила сразу два новых смартфона. Первая новинка — это столь ожидаемый многими улучшенный Redmi Note 7 Pro, а вторая — удешевленная версия Redmi Note 7.

Новые Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 отличаются от ранее представленной оригинальной модели Redmi Note 7 лишь несколькими параметрами. Начнем с новой версии Redmi Note 7 для индийского рынка, которая вполне в итоге может стать международной.

Единственное отличие нового Redmi Note 7 от старого Redmi Note 7 заключается в основной камере. Она по-прежнему сдвоенная, но построена на модулей более низкого разрешения — 12 Мп и 2 Мп вместо прежних 48 Мп и 5 Мп. То есть, по сути, лишила смартфон Redmi Note 7 ключевой особенности. В остальном никаких отличий от оригинального Redmi Note 7 нет: тот же SoC Snapdragon 660, 6,3-дюймовый экран с каплевидным вырезом и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч.

Что касается цен, то Redmi Note 7 без 48-мегапиксельной камеры в Индии стоит почти так же, как обычный Redmi Note 7 в Китае. Базовая версия Redmi Note 7 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти предлагается по цене $141, а версия с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в $169. Для сравнения, обычный Redmi Note 7 в тех же конфигурациях стоит в Китае $147 и $177. Очевидно, что 48-Мп камеру убрали вовсе не для удешевления, а в целях стимулирования спроса на старшую модель Redmi Note 7 Pro.

Представляя Redmi Note 7 Pro производитель охарактеризовал новинку как «самый быстрый Redmi Note в истории», приведя в подтверждение результат в свыше 180 000 баллов, полученный новинкой в тесте AnTuTu. Этим результатом новинка полностью обязана свежей 11-нанометровой SoC Qualcomm Snapdragon 675, которая по производительности CPU обходит даже модель Snapdragon 710, стоящую на ступень выше.

Второе отличие Redmi Note 7 Pro от обычного Redmi Note 7 было известно с самого начала — 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 в основной камере вместо Samsung GM1 аналогичного разрешения. Осталось дождаться тестов со сравнением Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 по качеству съемки с использованием родного приложения камеры и знаменитого ПО Google Camera. Никаких других отличий по дизайну или характеристикам, за исключением других конфигурация памяти, у Redmi Note 7 Pro от обычного Redmi Note 7 нет.

Цены уже объявлены, и они выглядят весьма заманчиво (учитывайте, что это цены для Индии). Базовая версия Redmi Note 7 Pro с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в $197, а за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти просят $240. То есть, топовый Redmi Note 7 Pro по цене на одном уровне с представленным вчера Samsung Galaxy M30.

Продажи Redmi Note 7 Pro и Redmi Note 7 в Индии начнутся 6 марта.

Источник: Xiaomi и gizchina