Смартфони та навушники OnePlus офіційно з’являться Україні





Китайський бренд користувацької електроніки OnePlus в рамках чергового розширення географії своєї присутності вирішив вийти на ринок України. Дистрибуцією смартфонів та інших гаджетів OnePlus в Україні та інших шістьох країнах (Білорусі, Молдові, Азербайджані, Сакартвело, Казахстані, Узбекистані) займеться компанія ERC.

В ERC обіцяють запропонувати широкий асортимент продукції OnePlus, в том числі смартфони серій Nord, OnePlus 8, OnePlus 9 і персональну акустику OnePlus Buds, OnePlus Buds Z, OnePlus Bullets Wireless Z. Всіх подробиць щодо термінів доступності та цін поки немає.

Водночас ERC повідомляє, що продажі першої моделі із лінійки Nord почнуться незабаром і «по дууууже привабливій ціні».

Судячи з усього, мова йде про одну з моделей 2020 року — це або оригінальний Nord середнього рівня, або бюджетніші Nord N10 5G та N100