OnePlus официально анонсировала доступные смартфоны Nord N10 5G и N100





Как и ожидалось, компания OnePlus расширила модельный ряд смартфонов серии Nord и анонсировала два новых доступных устройства Nord N10 5G и N100.

Смартфон OnePlus Nord N10 5G оснащён 6,49-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Аппарат выполнен на базе нового чипсета Qualcomm Snapdragon 690. Процессор дополнен оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем UFS 2.1 ёмкостью 128 ГБ. На задней панели смартфона доступна камера, включающая четыре модуля. Главный модуль выполнен на базе 64-мегапиксельного сенсора. Дополнительно пользователям доступны 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 119 градусов, 5-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены и 2-мегапикслеьный макро модуль. Камера способна записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду, Full HD с частотой 60 кадров в секунду и slow-mo видео с частотой 120 кадров в секунду. Фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапикслеьного сенсора.

Смартфон OnePlus Nord N10 5G получил батарею ёмкостью 4300 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки Warp Charge 30T мощностью 30 Вт. Аппарат также несёт на борту стерео динамики, сканер отпечатков пальцев на задней панели, порт USB Type-C, модуль NFC и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. В качестве операционной системы используется версия Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS 10.5. Смартфон OnePlus Nord N10 5G первоначально поступит в продажу в Великобритании по цене £329 (около $430).

Более доступная модель OnePlus Nord N100 оснащается 6,52-дюймовым IPS дисплеем с разрешением HD+, процессором Snapdragon 460, оперативной памятью объёмом 4 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 64 ГБ. Есть возможность расширения хранилища при помощи карты памяти microSD. Тройная камера на задней панели включает главный 13-мегапикслеьный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины сцены. На лицевой панели доступна 8-мегапикселььная камера. Основная и фронтальная камеры ограничены записью видео с разрешением Full HD и частотой 30 кадров в секунду. Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Как и в более дорогом собрате, здесь доступны стерео динамики, 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Смартфон OnePlus Nord N100 можно будет купить по цене £179 (около $234).

Источник: Engagdet