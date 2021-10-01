Смартфоны Pixel смогут автоматически записывать и передавать видео в экстренных ситуациях

Одной из эксклюзивных функций смартфонов Google Pixel является приложение Personal Safety. Со временем возможности приложения были расширены. Так, появилась возможность уведомления контактных лиц в чрезвычайных ситуациях, если пользователь не отвечает в запланированное время, а также возможность автоматического набора службы спасения 911 при выявлении, что пользователь попал в автомобильную аварию. Теперь же в приложении появляется новая возможность автоматической записи видео при активации функции Emergency SOS.

Очередное обновление приложения уведомляет, что после активации данной функции оно может непрерывно записывать видео длительностью до 45 минут, если в смартфоне есть достаточно свободной памяти. Если есть подключение к интернету, видео будет автоматически сохраняться в учётной записи Google пользователя. Там видео будет храниться на протяжении 7 дней. Если выбрать опцию Share Automatically, приложение в экстренных случаях отправит ссылку на этот видеофайл всем выбранным контактам.

Новая функция активируется в настройках приложения Personal Safety. Для включения Emergency SOS, нужно нажать кнопку питания смартфона 5 раз. При этом смартфоном по-прежнему можно пользоваться, а о записи будет свидетельствовать значок уведомления. Emergency SOS может выполнять и другие действия в зависимости от настроек пользователя, в том числе звонить в службу 911, включать (или не воспроизводить) сигнал будильника при активации, обмениваться информацией с контактами в чрезвычайных ситуациях.

В дальнейшем функция Emergency SOS может появиться и в других смартфона. Google тестировала её в ранних бета-версиях Android 12.

Источник: The Verge