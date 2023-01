Смартфоны Samsung Galaxy S23 на «живых» фото за день до презентации

Благодаря многочисленным утечкам мы уже знаем почти все характеристики смартфонов Samsung серии Galaxy S23, которые будут официально анонсированы завтра. А теперь в сеть просочились живые фотографии этих устройств.

Фотографии всех трёх ожидаемых моделей Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra опубликовал в Twitter инсайдер Ice Universe.

Пользователь Dylan Xitton также опубликовал короткий ролик с Galaxy S23 Ultra. После этого он был удалён в связи с заявлением заявление о нарушении авторских прав, что практически подтвердило его подлинность.

Of course, I have an extra bunch of photos here, the chilean mobile provider (Wom) said that the phone would be released in chile 1 month ongoing, I was surprised seeing on the shelf lmao pic.twitter.com/07ga0Ob9OP

