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Смартфоны Samsung Galaxy S23 на «живых» фото за день до презентации

Смартфоны Samsung Galaxy S23 на «живых» фото за день до презентации

Благодаря многочисленным утечкам мы уже знаем почти все характеристики смартфонов Samsung серии Galaxy S23, которые будут официально анонсированы завтра. А теперь в сеть просочились живые фотографии этих устройств.

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Фотографии всех трёх ожидаемых моделей Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra опубликовал в Twitter инсайдер Ice Universe.

Пользователь Dylan Xitton также опубликовал короткий ролик с Galaxy S23 Ultra. После этого он был удалён в связи с заявлением заявление о нарушении авторских прав, что практически подтвердило его подлинность.

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Согласно последующему сообщению в Твиттере, источником фотографий Dylan Xitton является чилийская мобильная сеть, которая непреднамеренно начала публично демонстрировать телефоны до их официального анонса.

Благодаря многочисленным утечкам за последние несколько месяцев мы уже видели несколько пресс-рендеров смартфонов серии Galaxy S23, а также пару фотографий и видео. Но эти новые кадры дают более или менее полное представление о всей линейке.

На фотографиях можно видеть квадратные края Galaxy S23 Ultra с четырьмя камерами сзади, в то время как S23 и S23 Plus имеют более закругленный дизайн и на одну камеру меньше.

Напомним, презентация Samsung Unpacked, на которой будут представлены смартфоны Galaxy S23 и ноутбуки Galaxy Book 3, состоится 1 февраля в 20:00 по Киевскому времени.

Источник: The Verge


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