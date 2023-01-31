Смартфоны Samsung Galaxy S23 на «живых» фото за день до презентации

Благодаря многочисленным утечкам мы уже знаем почти все характеристики смартфонов Samsung серии Galaxy S23, которые будут официально анонсированы завтра. А теперь в сеть просочились живые фотографии этих устройств.

Фотографии всех трёх ожидаемых моделей Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra опубликовал в Twitter инсайдер Ice Universe.

Samsung Galaxy S23/S23+/S23 Ultra pic.twitter.com/NFagu1nC8p — Ice universe (@UniverseIce) January 31, 2023

Пользователь Dylan Xitton также опубликовал короткий ролик с Galaxy S23 Ultra. После этого он был удалён в связи с заявлением заявление о нарушении авторских прав, что практически подтвердило его подлинность.

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Of course, I have an extra bunch of photos here, the chilean mobile provider (Wom) said that the phone would be released in chile 1 month ongoing, I was surprised seeing on the shelf lmao pic.twitter.com/07ga0Ob9OP — Dylan⚡Xitton (@DylanXitton) January 31, 2023



Согласно последующему сообщению в Твиттере, источником фотографий Dylan Xitton является чилийская мобильная сеть, которая непреднамеренно начала публично демонстрировать телефоны до их официального анонса.

Благодаря многочисленным утечкам за последние несколько месяцев мы уже видели несколько пресс-рендеров смартфонов серии Galaxy S23, а также пару фотографий и видео. Но эти новые кадры дают более или менее полное представление о всей линейке.

На фотографиях можно видеть квадратные края Galaxy S23 Ultra с четырьмя камерами сзади, в то время как S23 и S23 Plus имеют более закругленный дизайн и на одну камеру меньше.

Напомним, презентация Samsung Unpacked, на которой будут представлены смартфоны Galaxy S23 и ноутбуки Galaxy Book 3, состоится 1 февраля в 20:00 по Киевскому времени.

Источник: The Verge