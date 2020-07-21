Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G будут стоить столько же, как и предшественники





Как ожидается, в ближайшую среду для предварительного заказа станет доступным новая модель складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5G. И по предварительным данным, цена новинки будет такой же, как и на предыдущую 4G-версию – 1,65 млн вон или около $1370. Таким образом, несмотря на использование более производительного чипсета и внедрение поддержки связи 5G, цена смартфона не изменилась.

Что касается складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2, то он также будет продаваться по той же цене, что и модель предыдущего поколения. Его можно будет купить в Корее по цене 2,39 млн вон, что составляет около $1990. При этом Galaxy Z Fold 2 предложит больше новшеств по сравнению с предшественником, чем Galaxy Z Flip 5G. Устройство получит более крупный дисплей диагональю 7,59 дюйма, панель с частотой обновления 120 Гц и поддержку цифрового пера S Pen. Внешний дисплей также увеличится в размерах. Для внутреннего дисплея предусмотрено использование покрытия Ultra Thin Glass (UTG), как в Z Flip. Основная камера улучшена и теперь содержит три модуля. Она включает главный 64-мегапиксельный модуль, а также дополнительные сенсоры с разрешением 12 и 16 Мп. Вероятно, это будут телефото и сверхширокоугольный модули. Однако не обошлось и без упрощений. Правда, они касаются комплектации, а не технических характеристик самого смартфона. Если в комплект поставки предыдущей модели включались наушники Galaxy Buds+, то теперь ничего такого не предусмотрено.

Ожидается, что запуск складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 состоится позже. Компания намерена разнести во времени презентации устройств Galaxy Note20 и Z Fold 2, чтобы они не конкурировали друг с другом. Samsung планирует продавать около 3 млн таких устройств ежегодно, но объём первоначальных поставок может быть ограниченным. Наконец, в этом сезоне компания делает ставку на цвет Mystic Bronze, который встречается на рендерах устройств Z Fold 2, Note20, Galaxy Buds Live и Galaxy Watch3.

Источник: gsmarena