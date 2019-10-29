СМИ: Alphabet ведёт переговоры о покупке Fitbit





Материнская компания Google – Alphabet – ведёт переговоры о покупке компании Fitbit, которая занимается выпуском носимых гаджетов. Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, в настоящее время нет никаких подтверждений того, что сделка определённо состоится. Также неизвестно, сколько Alphabet предложила за покупку Fitbit. Добавим, в прошлом месяце уже появлялись сведения о том, Fitbit находится в процессе изучения возможности продажи бизнеса.

В течение многих лет Google пыталась закрепиться на рынке носимых устройств, используя свою операционную систему Wear OS. Но даже несмотря на широкую поддержку со стороны ряда производителей, таких как LG, Fossil и TicWatch, ей не удалось на равных конкурировать с Apple Watch. А компания Samsung, крупный производитель Android-устройств, отказалась от Wear OS в пользу собственной операционной системы Tizen.

Отметим, в начале этого года Google заплатила $40 млн за «революционную» технологию Fossil, ориентированную на умные часы. И уже на протяжении нескольких лет ходят слухи о том, что поисковый гигант может выпустить собственную модель умных часов под брендом Pixel. В 2016 году устройство даже было почти готово к выпуску, но незадолго до анонса компания отказалась от этого продукта.

Google и Fitbit отказались комментировать информацию о переговорах относительно покупки.

Источник: The Verge