СМИ: Microsoft ведет переговоры о покупке Nuance (создатель Siri) за 16 миллиардов долларов

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О том, что Microsoft ведет предварительные переговоры о возможной покупке Nuance за 16 миллиардов долларов независимо сообщили Financial Times и Bloomberg News, ссылаясь на осведомленные источники. Покупка Microsoft может стать второй по величине сделкой в истории Microsoft после приобретения LinkedIn за 26,2 миллиарда долларов в 2016 году.

Согласно обсуждаемым условиям, Microsoft получит контроль над Nuance в сделке на сумму 16 миллиардов долларов (из расчета $56 за акцию). По данным Financial Times, о сделке могут объявить уже в ближайшие дни. В то же время источники Bloomberg News оговаривают, что условия еще не согласованы и сделка может развалиться.

Nuance — это американская технологическая компания со штаб-квартирой в Берлингтоне (штат Массачусетс), которая была основана в 1992 году и специализируется на разработке технологий распознавания голоса. В свое время Nuance разработала технологию, которая впоследствии купила Apple для своего виртуального помощника Siri.

За минувший финансовый год, завершившийся 30 сентября, Nuance получила чистую прибыль в размере 91 миллиона долларов при выручке в 1,48 миллиарда долларов, тогда как годом ранее компания понесла убытки в размере 217 миллионов долларов.

В случае покупки Microsoft сможет использовать разработки Nuance для прокачки своего виртуального ассистента Cortana.

Представители Microsoft и Nuance отказались комментировать переговоры о сделке.