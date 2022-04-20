СМИ: NASA ищет альтернативу лунному грузовому кораблю SpaceX Dragon XL

В новом информационном запросе (RFI), выпущенном NASA, космическое агентство намекнуло SpaceX, что пора определиться с судьбой космического корабля Dragon XL, предназначенного для доставки грузов на окололунную станцию Gateway. Весной 2021 года были показаны только рендеры Dragon XL, а начало постройки самой лунной станции запланировано на 2024 год.

В марте 2020 года NASA объявило, что выбрало SpaceX для доставки большей части герметичных и негерметичных грузов, которые потребуются для экипажа и эксплуатации будущей лунной космической станции Gateway в течение первых нескольких лет. Для выполнения этой задачи SpaceX разработает сильно модифицированную одноразовую версию своего космического корабля Dragon 2 с увеличенными запасом топлива, большим пространством для груза и рядом других конструктивных изменений.

Космический корабль Dragon XL, будет весить от 15 до 16 тонн и, вероятно, потребует запуска при помощи Falcon Heavy при каждой миссии к Луне.

Спустя более 2 лет NASA так и не приступило к работе над контрактом.

В RFP от 1 апреля сказано, что контракт Gateway Logistics Services (GLS) от 2018 года позволяет космическому агентству продолжать получать и рассматривать новые предложения от новых и существующих поставщиков в течение запланированного 17-летнего срока действия программы. Агентство заявляет, что его основными мотивами являются «информация и планирование, запрос обратной связи, поощрение конкуренции» и «[определение], проводить ли ввод в эксплуатацию в 2022 году». NASA не уточнило, что именно это означает. Возможно, агентство хочет использовать этот RFI, чтобы помочь определить, следует ли наконец углубить работу со SpaceX. Об этом пишет Teslarati.

В списке из восьми основных вопросов NASA неоднократно намекает на желание существенно расширить сферу применения GLS. В вопросе №8 NASA спрашивает, смогут ли респонденты помочь «создать динамичную цепочку поставок в дальнем космосе», доставить дополнительный груз «на окололунные орбиты и лунную поверхность» или предложить «выделенный буксир для доставки».

NASA также запрашивает информацию о том, как потенциальные поставщики GLS могут «изменить требования на затраты», «сократить эксплуатационные расходы» и «минимизировать первоначальные затраты». В вопросах №2 и №3 космическое агентство США запрашивает подробности о «новых и/или инновационных возможностях», которые могут «значительно увеличить… возможности доставки грузов» в течение «следующих 5 лет», и заявило, что более подробно могут рассматриваться «предложения, превышающие минимальные [грузовые] возможности».

NASA, похоже, очень заинтересовано в потенциальных преимуществах альтернативных услуг по транспортировке грузов в дальний космос, которые и дешевле, и более эффективны, чем Dragon XL.

Судя по всему, новый RFI, по крайней мере частично, предназначен, чтобы дать SpaceX возможность предложить альтернативы или обновления для Dragon XL.