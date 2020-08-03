СМИ: NVIDIA и SoftBank сильно продвинулись в переговорах касательно ARM, объявить о сделке могут в ближайшие недели





Продажа британского разработчика процессорных архитектур ARM графическому чипмейкеру NVIDIA становится все более вероятным событием.

В прошлом месяце издание The Wall Street Journal сообщило, что японский телекоммуникационный гигант SoftBank рассматривает вариант продажи части или всего бизнеса ARM Holdings. Изначально в числе потенциальных покупателей назвали Apple, что вполне логично, учитывая грядущий переход купертиновского гиганта с процессоров Intel на CPU собственной разработки на базе архитектуры ARM, а затем появились неожиданные сообщения, что покупкой активов заинтересовалась NVIDIA.

Так вот, если раньше сообщалось о предварительных намерениях NVIDIA изучить сделку о возможной покупке ARM, то сейчас уже говорится, что все серьезно. Якобы переговоры между сторонами вышли на новый уровень и в ближайшие пару недель может прозвучать объявление о потенциальной сделке года. По предварительным данным, сумма сделки составит более $32 млрд.

Увы, по-прежнему нет полной ясности по поводу того, чем конкретно окажется сделка. Изначально сообщалось, что наряду с продажей части или всего бизнеса ARM Holdings холдинг SoftBank рассматривает вариант первичного размещения акций (IPO). По данным Nikkei, совет директоров SoftBank по-прежнему не исключает вариант проведения IPO. Кроме того, сообщается, что ARM больше не рассматривается в рамках программы SoftBank по оптимизации активов с целью получения $41 млрд для проведения обратного выкупа акций.

Среди прочих вариантов развития бизнеса ARM руководство SoftBank рассматривает возможность заключения двусторонней сделки — приобретение доли в NVIDIA, а также объединение NVIDIA и ARM через процедуру обмена акциями, после чего SoftBank станет основным акционером объединенной компании.

Как бы там ни было, любая из сделок, учитывая положение ARM и NVIDIA, будет подвергнута серьезной проверке со стороны антимонопольных органов.

Напомним, SoftBank купила британского разработчика процессорных архитектур ARM в 2016 году за $31 млрд, что стало крупнейшей в истории IT-сделкой в Европе. Сейчас ARM Holdings входит в структуру принадлежащего холдингу фонда Vision Fund объемом $100 млрд. Фонд Vision Fund ранее был одним из крупнейших инвесторов NVIDIA, но в начале прошлого года он продал все свои акции на общую сумму $3,6 млрд.

Источник: Bloomberg и Nikkei