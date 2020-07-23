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На прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что японский телекоммуникационный гигант SoftBank рассматривает вариант продажи части или всего бизнеса ARM Holdings. В числе потенциальных покупателей называлась Apple, что вполне логично, учитывая грядущий переход купертиновского гиганта с процессоров Intel на CPU собственной разработки на базе архитектуры ARM. Сейчас же издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что покупкой активов ARM заинтересовалась… NVIDIA.

Собеседники Bloomberg оговаривают, что SoftBank, владеющая ARM Holdings, может параллельно вести переговоры с другими заинтересованными компаниями. Они также упоминают, что в конечном итоге SoftBank может принять решение о публичном размещении акций.

Как бы там ни было, мало кто ожидал увидеть имя крупнейшего производителя графических адаптеров NVIDIA среди потенциальных претендентов на активы ARM Holdings. По данным Bloomberg, сделка по продаже ARM может стать крупнейшей в своем роде среди производителей чипов.

Напомним, SoftBank купила британского разработчика процессорных архитектур ARM в 2016 году за $31 млрд, что стало крупнейшей в истории IT-сделкой в Европе. Сейчас ARM Holdings входит в структуру принадлежащего холдингу фонда Vision Fund объемом $100 млрд. Последний несет убытки с конца прошлого года ввиду замедления глобального экономического роста из-за пандемии коронавируса и снижения прибыльности активов технологической отрасли. Ранее говорилось, что SoftBank хочет продать активы на общую сумму $41 млрд, чтобы получить необходимые средства для проведения обратного выкупа акций.

Фонд Vision Fund ранее был одним из крупнейших инвесторов NVIDIA, но в начале прошлого года он продал все свои акции на общую сумму $3,6 млрд.

В NVIDIA и SoftBank отказалась комментировать данную информацию, пресс-службы обеих компания заявили, что они «не комментируют слухи и спекуляции».

Источник: Bloomberg