WSJ: SoftBank рассматривает вариант продажи части или всего бизнеса ARM Holdings





SoftBank изучает дальнейшие варианты развития бизнеса ARM, в том числе создание партнерства, продажу значительной доли или актива целиком. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственных информаторов, знакомых с планами японского телекоммуникационного гиганта.

Напомним, SoftBank купила ARM в 2016 году за $31 млрд, что стало крупнейшей в истории IT-сделкой в Европе.

Как сообщается, SoftBank хочет продать активы на общую сумму $41 млрд, чтобы получить необходимые средства для проведения обратного выкупа акций. И хотя пока обсуждение находится на ранней стадии, руководство SoftBank настроено серьезно — в этом вопросе, как сообщается, компанию консультирует Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков.

Ни для кого не секрет, что на сегодня процессоры на архитектуре ARM используются в подавляющем большинстве мобильных устройств. Сама ARM не выпускает какие-либо микросхемы, предпочитая лицензировать процессорные ядра, графические процессоры и другие объекты интеллектуальной собственности другим компаниям — Apple, Qualcomm, MediaTek и Samsung. На фоне недавнего решения Apple перевести свои компьютеры и ноутбуки с процессоров Intel на процессоры ARM собственной разработки к этой теме сейчас наблюдается повышенный интерес. Есть мнение, что Apple может возглавить революцию, сопоставимую с выпуском iPhone, и многие на рынке ПК последуют ее примеру.

За последнее время вышло немало статей, предвосхищающих усиление конкуренции и потенциальное глобальное изменение ландшафта рынка ПК ввиду того, что ARM-архитектура за последнее время сильно шагнула вперед — процессоры ARM выгодно отличаются на фоне x86-совместимых чипов более высокой энергоэффективностью и меньшим тепловыделением. Но, как мы недавно убедились на примере AMD, x86-архитектура тоже стала значительно энергоэффективнее.

Учитывая все вышесказанное, Apple может быть заинтересована в частичной или полной покупке активов ARM Holdings, чтобы использовать разработки последней для дальнейшего развития и сокращения затрат на производство собственных процессоров Apple Silicon. К слову, Huawei тоже вполне может быть заинтересована в покупке ARM, учитывая нынешний конфликт с США. Но пока это всего лишь предположения, основанные на слухах.

Источник: Wall Street Journal