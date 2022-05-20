СМИ: в рф начали использовать китайские x86-процессоры Zhaoxin после ухода с рынка AMD и Intel

AMD и Intel официально перестали продавать свои процессоры в россии. На этой неделе Dannie, производитель материнских плат с офисами в рф, Китае, Литве и Турции, представил новую материнскую плату на базе системы на чипе Zhaoxin. Этот чип явно не конкурент современными процессорами AMD и Intel, но зато совместим с подавляющим большинством приложений и ОС. Об этом пишет Tom’s Hardware.

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Позже в комментарии изданию представитель Zhaoxin сообщил, что компания занимается только бизнесом в Китае и пока не намерена продавать свою продукцию в другие страны.

Материнская плата Dannie MBX-Z60A micro-ATX оснащена восьмиядерной системой KaiXian KX-6640MA (серия KaiXian KX-6000 представлена еще в 2018 году) на кристалле Zhaoxin с микроархитектурой LuJiaZui, с 4 МБ кеш-памяти L2 и частотой 2,10–2,70 ГГц.

Кроме того, SoC имеет встроенный графический процессор, 16 линий PCIe 3.0, встроенные контроллеры SATA и USB 3.0 и другие важные технологии ввода-вывода.

Чип предназначен для настольных компьютеров и ноутбуков, его максимальная расчетная тепловая мощность не превышает 25 Вт.

У материнской платы MBX-Z60A два слота для памяти DDR4 и два слота PCIe x16, один слот M.2-2280 для твердотельных накопителей, слот M.2-2230 для Wi-Fi/Bluetooth-адаптеров и три порта SATA, USB-порты, разъемы DisplayPort, HDMI и VGA/D-Sub, GbE, 3,5-мм аудиовход/выход и порты PS/2.

Производительность KaiXian KX-6640MA хуже, чем у KaiXian KX-U6780A.

Одним из преимуществ процессоров, разработанных Zhaoxin, совместным предприятием тайваньской компании VIA Technologies и муниципального правительства Шанхая, по сравнению с другими является архитектура x86. Поэтому они совместимы с десятками операционных систем (включая Windows) и десятками тысяч приложений.

Поэтому процессоры Zhaoxin хоть и медленнее по сравнению с процессорами AMD и Intel, но из-за хорошей совместимости являются неплохой альтернативой.

В последние кварталы наблюдался всплеск реализации процессоров Zhaoxin международными брендами на фоне дефицита недорогих SoC от AMD и Intel.