«Снести» Xbox и Copilot: Windows 11 25H2 позволит удалять системные приложения

В Microsoft как будто услышали мольбы миллионов пользователей, которые годами жаловались на ненужные программы в Windows. С обновлением Windows 11 25H2 компания решила немного расчистить пространство. Теперь у пользователей появится официальный способ избавиться от встроенных приложений, которые часто называют «блотваром» (программное обеспечение, которое обычно устанавливается вместе с операционной системой или новым устройством).

Обновление ОС уже доступно для тестирования участникам программы Insider в Dev и Beta-каналах (сборки 26200.5670 и 26120.4520 соответственно). И хотя в этой версии не обещают кардинальных изменений интерфейса, одна функция точно заставит многих обрадоваться — возможность удалять системные программы через графический интерфейс.

Раньше для этого надо было лезть в PowerShell, запускать непонятные многим команды или искать сторонний софт для «раздутой» Windows. Теперь все стало проще — достаточно воспользоваться новым пунктом в групповых политиках (Group Policy) Windows 11 под названием:

Remove default Microsoft Store packages from the system.

Возникает вполне логичный вопрос — что же Microsoft позволяет удалить? В списке оказались знакомые лица, такие как Clipchamp, Windows Media Player, Windows Terminal, Notepad и еще несколько программ, которые у вас, возможно, не открывались ни разу.

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При активации этой политики в реестре появится ключ:

HKLMSOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsAppxRemoveDefaultMicrosoftStorePackages,

а каждый подключ — это отдельная программа, которую система должна удалить.

Важно: по умолчанию эта политика отключена, поэтому ничего автоматически не исчезнет. И еще один важный нюанс — пользователи версии Windows 11 Home остаются без этой опции, потому что редактор групповых политик доступен только в версиях Pro и выше. Все как всегда — хочешь немного больше контроля, покупай более дорогую версию.

Это не революция, но уже что-то. Microsoft дает пользователям больше контроля, хоть и не всем. Возможность избавиться от «лишнего» из коробки — это шаг в правильном направлении. Ну а для пользователей Home, похоже, PowerShell еще долго останется лучшим другом. Конечно, если есть желание заморачиваться удалением лишнего из системы. Еще больше навести порядок призвана новая функция автоматической сортировки программ.

Источник: neowin