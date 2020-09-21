SoftServe раскрыл детали хакерской атаки: взломаны почтовый и файловый серверы, выведены из строя корпоративные сервисы

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Украинская IT-компания SoftServe опубликовала официальное заявление по поводу недавней хакерской атаки, в котором рассказала подробности инцидента и сообщила, что его расследование все еще продолжается.

Как вы помните, в начале сентября SoftServe подверлась хакерской атаке во время которой были похищены клиентские данные, включая исходный код ряда разработок. Позже в сети появилась очередная порция конфиденциальных данных, включая скан-копии внутренних и заграничных паспортов сотрудников компании.

«Как мы уже сообщали ранее, во вторник 1 сентября SoftServe пережил инцидент по кибербезопасности. Это была сложная, многошаговая и таргетированная атака против нашей компании. В результате атаки были повреждены почтовый сервер компании, выведены из строя ряд корпоративных сервисов, скомпрометировано внутренний файловый сервер» — отметили в SoftServe.

Злоумышленникам удалось скачать фрагменты различной информации, с целью давления на компанию они выложили их в открытый доступ.

«Мы ожидаем, что новые данные могут быть опубликованы и готовы к этому. Подобные действия злоумышленников, а также различного рода провокации и распространение фейков для нагнетания ситуации — распространенная тактика в хакерских атаках с целью давления на компанию» — рассказали в SoftServe.

Как отмечалось ранее, SoftServe удалось локализовать атаку и восстановить работу корпоративных систем в течение нескольких часов после нападения.

«В течение предыдущих лет SoftServe мигрировал все ключевые корпоративные системы в хорошо защищены облачные платформы ряда мировых провайдеров. Ни одна из этих систем не пострадала. Мы привлекли компанию — одного из ведущих мировых экспертов по кибербезопасности для проведения комплексного независимого расследования этого инцидента, которое будет завершено в ближайшее время» — заявили в SoftServe.

В компании также сообщили, что в данный момент SoftServe работает в нормальном режиме и имеет «четкий план ликвидации последствий» инцидента. Каждому, кто пострадал из-за атаки, компания обещает техническую, юридическую, финансовую и другую помощь.

Источник: AIN.UA