Solana представила "рынки внимания": новый формат, в котором можно ставить на мемы и тренды

Криптоплатформа Zora запускает на Solana новый формат — «рынки внимания», где трейдеры могут делать ставки на виральность тем в соцсетях. Платформа позволяет открывать лонги или шорты на популярность трендов. Создание рынка стоит 1 SOL; стартовые объемы торгов пока невысоки.





Zora, криптосоциальная платформа, связанная с Ethereum-сетью второго уровня Base, представила продукт, который позволяет спекулировать на том, какие темы, мемы или идеи будут набирать популярность онлайн. Пользователи могут создавать «рынки» на любой момент — это привлекает внимание, занимать позиции по уже существующим темам или запускать новые. Механика предполагает добавление связанных ссылок прямо на рынке.

«Добавляйте любую связанную ссылку непосредственно к рынку. Рынки и пары движутся и торгуются вместе — больше пар, больше внимания, больше потенциального роста. Создавайте и удерживайте позиции на разных рынках и парах. Отслеживайте PNL в реальном времени. Выводите средства в любое время», — говорится на сайте.

В промо-видео показаны ставки на тренд «longevity» в паре с токенами $redlight, $coldplunge, $shrooms и $peptides. Интерфейс также демонстрировал рынок attentionmarkets с ростом более 5 500% в день и dogs с более 300%, хотя объемы торгов оставались ограниченными.

Для запуска нового «Trend» нужно оплатить 1 SOL (примерно $85) — это, по объяснению команды, должно уменьшить спам. Плата не приносит прямого вознаграждения создателю, но открывает рынок для других участников. Платформа разделяет «Trends» и «Pairs»: первые не дают вознаграждений, вторые могут стимулировать участие через внутренние механики.

После анонса токен ZORA вырос примерно на 6,2% до $0,022 за 24 часа, тогда как общий рынок снизился примерно на 1,2%. В то же время стартовая активность была скромной: за первые 30 минут токен $attentionmarkets имел капитализацию около $70 тыс. и объем торгов около $170 тыс. Лишь три токена превысили $10 тыс. капитализации в начале.





Zora продолжает эксперименты на стыке криптовалют и экономики креаторов (ранее — NFT-маркетплейс и creator coins на Base) и даже ищет «Attention Economist» для анализа трендов TikTok, X, Instagram Reels и YouTube Shorts. Сегмент attention- и prediction-рынков уже привлекает капитал— например, проект Noise на Base привлек $7,1 млн в seed-раунде от Paradigm. Однако по сравнению с платформами, генерирующими десятки миллиардов долларов месячных объемов, новый продукт Zora пока демонстрирует лишь десятки-сотни тысяч долларов на старте.

Источник: The Block