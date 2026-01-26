Тренды крипторынка на 2026 год: обзор Coinbase Research

Coinbase традиционно представила четвертый ежегодный отчет Crypto Market Outlook, в котором подробно анализирует факторы, которые будут формировать криптоэкономику в течение следующего года — от подробных прогнозов по BTC, ETH и SOL до последних изменений в регулировании, рыночной структуре и токенизации.

Крипторынки готовятся к трансформационному росту в 2026 году, поскольку более четкое регулирование и ускоренная институциональная интеграция углубляют роль криптоактивов в ядре финансовой системы. Ключевые темы, на которых сосредотачиваются аналитики Coinbase в 2026 году, это макроэкономическая среда, технологические трансформации, регуляторный прогресс, токенизация, стейблкоины и прочее.

Также анализируются последствия четырехлетнего цикла биткоина, риски, связанные с квантовыми вычислениями, и влияние масштабных обновлений платформ, в частности последнего хардфорка Fusaka в Ethereum и предстоящего запуска Alpenglow в Solana. Coinbase выделяет 10 криптотрендов в 2026 году.

Осторожно оптимистичный прогноз рынка

Coinbase считает, что экономика США остается устойчивой, а рост производительности труда создает буфер на фоне замедления общих макропоказателей. Соответственно, по мнению специалистов, рыночная конфигурация криптоактивов в первой половине 2026 года больше напоминает «1996», чем «1999» (то есть Coinbase настроен конструктивно на входе в следующий год), хотя диапазон неопределенности остается широким.

Регуляторный прогресс

В 2025 году аналитики Coinbase увидели знаковые регуляторные сдвиги в США и на глобальном уровне, которые открыли путь для новых спотовых крипто-ETF, цифровых казначейств активов (DAT) и более широкого институционального участия. По мнению Coinbase, более четкие глобальные регуляторные рамки и в дальнейшем будут менять подходы институтов к стратегии, управления рисками и комплаенса в 2026 году.

Главный тренд — институциональность

DAT расширили базу покупателей в 2025 году, однако в последнее время столкнулись с консолидацией, обусловленной оценками. Coinbase ожидает модель «DAT 2.0» в 2026 году, в рамках которой следующие итерации выйдут за пределы простого накопления и сосредоточатся на профессиональной торговле, хранении и приобретении суверенного блокового пространства, признавая его ключевым товаром для цифровой экономики.

Спрос на приватность

С ростом институционального внедрения пользователи стремятся к большему контролю и конфиденциальности. В Coinbase рассчитывают на дальнейшее развитие таких технологий, как доказательства с нулевым разглашением (ZKP) и полностью гомоморфное шифрование (FHE), а также существенный рост использования ончейн-приватности параллельно с более широким внедрением криптоплатежных реек.

ИИ vs Крипто

Агентские системы, осуществляющие транзакции автономно, нуждаются в открытых и программируемых платежных механизмах. Протоколы по типу x402 обеспечивают расчеты по высокочастотным микротранзакциям и поддерживают агентов, способных запускать, управлять и защищать ончейн-сервисы.

Прикладные блокчейны

Стремительное распространение специализированных блокчейн-сетей быстро меняет конкурентную среду криптоинфраструктуры. Протоколы все больше ориентируются на захват стоимости, распределение комиссий, выкупы, модели «buy-and-burn», поскольку регуляторная определенность позволяет напрямую связывать экономику токенов с использованием платформ. Это рассматривается как формирование перехода к устойчивым моделям, привязанным к доходам, а не к сугубо нарративной бете. В то же время считается, что конечным результатом станет архитектура «сети сетей» с нативной интероперабельностью и общей безопасностью, а не бесконечная система изолированных систем.

Токенизация

Токенизация реальных активов (RWA) получила значительный импульс в 2025 году, а токенизированные акции сформировали начальный сегмент рынка. В то же время аргументы в пользу быстрого роста остаются убедительными, учитывая преимущества композиционности: во многих случаях DeFi-показатели loan-to-value (LTV) существенно превышают традиционные маржинальные рамки.

Трансформация криптодеривативов

Бессрочные фьючерсы переходят от изолированного инструмента кредитного плеча к базовым DeFi-примитивам, интегрированным с кредитованием, залогом и хеджированием. На фоне устойчивого роста глобального розничного участия в акциях США аналитики Coinbase говорят, что бессрочные фьючерсы на акции могут стать основным выбором для нового поколения розничных трейдеров, сочетая доступ 24/7 с эффективным использованием капитала.

Рынки прогнозов

В 2026 году ожидается расширение объемов, поскольку налоговые изменения в США могут сместить интерес пользователей в сторону этих деривативно-ориентированных рынков. Несмотря на риск фрагментации, мы считаем, что агрегаторы рынков прогнозов могут сформировать доминирующий интерфейсный уровень, потенциально консолидируя миллиарды долларов еженедельных объемов.

Стейблкоины и платежи

Стейблкоины закрепились как главный сценарий использования в криптоэкосистеме. Стохастическая модель Coinbase прогнозирует, что общая рыночная капитализация стейблкоинов может достичь целевого диапазона с центром около $1,2 трлн к концу 2028 года. Ожидается рост новых сценариев использования в трансграничных расчетах, денежных переводах и зарплатных платформах.

Итог

В Coinbase уверены, что криптоиндустрия переходит от гипотетических сценариев к практической реализации, все глубже интегрируясь в финансовое ядро. Потенциал впереди значительный, однако его реализация зависит от качественного исполнения в сфере продуктов, соблюдения регуляторных требований и дизайна, ориентированного на пользователя. Сосредоточение на этих направлениях позволит сделать следующую волну инноваций доступной для всех, везде и в любое время.

Дополнительно в 2026 году фокус рынка будет смещаться от экспериментов к масштабируемым, регулируемым продуктам, способным работать с большими объемами капитала. Ключевыми маркерами зрелости станут рост роли блокового пространства как экономического ресурса, интеграция стейблкоинов в платежную инфраструктуру и усложнение финансовых примитивов в DeFi. Именно эти процессы, по мнению аналитиков Coinbase, будут определять реальную долгосрочную ценность криптоэкосистемы.

Источник: Coinbase