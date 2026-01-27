Криптоэнтузиаст купил 100 смартфонов Solana Seeker и получил $3,33 млн прибыли на аирдропе токена SKR

Solana Mobile запустила аирдроп токенов SKR для владельцев «криптофонов» Solana Seeker. На фоне этого криптоэнтузиаст приобрел 100 смартфонов за $50 тыс. и через фарминг свопов получил 75 млн токенов SKR, которые сейчас оцениваются в $3,33 млн.





Аирдроп от Solana касается не только владельцев смартфонов, но и разработчиков децентрализованных приложений, которые разместили качественные приложения в Solana dApp Store во время первого сезона. На раздачу выделено 3 млрд токенов, что составляет 30% от общей эмиссии SKR, которая насчитывает 10 млрд токенов. Пользователи могут заклеймить токены непосредственно во встроенном кошельке Seeker в течение 90 дней, после чего невостребованные токены возвращаются в пул аирдропа. Токен предусматривает стейкинг с начислениями каждые 48 часов.

Начальная инфляция составляет 10% в год с ежегодным снижением на 25% до стабилизации на 2%. Текущая годовая доходность стейкинга примерно 25,4%, однако она зависит от доли застейканых токенов. Механизм стейкинга включает автоматическое делегирование SKR доверенным операторам узлов Guardians, которые проверяют устройства Seeker и модерацию dApp Store. Выход из стейка возможен с 48-часовым периодом ожидания.

«SKR активирован. Заклеймить. Стейкать. Строить. Следующая эра открытой мобильности начинается сейчас», — да указано в объявлении Solana Mobile в Х.

Смартфоны Seeker — это второе поколение Android-смартфона от Solana Mobile, преемник модели Saga. Устройство имеет аппаратное хранилище ключей Seed Vault и встроенный магазин Solana dApp Store Поставки Seeker начались в августе 2025 года более чем в 50 странах после 150 000 предварительных заказов. Ожидаемый объем продаж второго поколения смартфонов оценивают в не менее $67,5 млн.





Запуск аирдропа совпал со стартом Season 2 для Seeker, который сосредоточен на DeFi, играх, платежах, трейдинге и DePIN. Экосистема предлагает новые приложения, вознаграждения и ранний доступ к продуктам. Токен SKR позиционируется как базовый актив для управления, экономических стимулов и владения в мобильной экосистеме Solana Mobile. Компания подчеркивает, что SKR является ключевым элементом долгосрочной стратегии и позволяет пользователям иметь долю в развитии сети.

Аирдроп показывает комбинацию мобильного устройства и криптовалютного стимула как инструмент для привлечения пользователей и поддержки экосистемы. Пример с инвестором, который заработал более $3 млн, иллюстрирует потенциал новых механик распределения токенов среди активных участников.

