Sony анонсировала флагман Xperia 1 IV за $1600 — Snapdragon 8 Gen 1, 4K OLED дисплей и телеобъектив с ЭФР 85-125 мм

Компания Sony подготовила к выпуску новую версию флагманского смартфона Xperia 1 IV. Новинка сохранила некоторые сходства в дизайне с предшественником, но в то же время получила ряд улучшений.

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Смартфон Sony Xperia 1 IV оснащён 6,5-дюймовым 4K OLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Панель дисплея до 50% ярче по сравнению с прошлогодним Xperia 1 III. Устройство содержит процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Если этого покажется мало, то хранилище можно увеличить ещё на 1 ТБ при помощи карты памяти microSD.

На задней панели Sony Xperia 1 IV расположилась тройная камера на базе 12-мегапиксельных сенсоров. Телефото модуль с зумом теперь способен плавно переключаться между диапазоном фокусных расстояний 85-125 мм без потери качества или точности. На предыдущей модели действовали ограничения фокусных расстояний 70 или 105 мм.

Новинка также предлагает фронтальные стерео динамики, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки и беспроводной зарядки, но мощность зарядки не уточняется. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. На корпусе нашлось место для сканера отпечатков пальцев в кнопке питания, 3,5-миллиметрового звукового разъёма и выделенной кнопки спуска затвора камеры. Аппарат работает под управлением Android 12 с рядом улучшений, включая Game Enhancer.

Новый смартфон Sony Xperia 1 IV поступит в продажу с 1 сентября 2022 года в фиолетовом или чёрном вариантах корпуса. Цена устройства установлена на уровне $1600.

Источник: 9to5google