Sony анонсировала первое крупное обновление PlayStation 5 — хранение PS5-игр на внешних USB-накопителях и новые социальные функции
13 апреля в официальном блоге PlayStation раскрыли детали первого крупного обновления PlayStation 5, которое выходит уже завтра, 14 апреля.
Новые возможности PS5
- Файлы игр для PS5 разрешат переносить и хранить на внешнем USB-накопителе, используя последний как дополнительное хранилище. Переносить игры со встроенного SSD на внешний накопитель и обратно можно, но запускаться они будут только с первого. В Sony считают, что это отличный способ расширить возможности хранения PS5, отмечая, что в таком случае переустановка занимает меньше времени, чем повторная загрузка через интернет или копирование с диска.
- Возможность расширения хранилища за счет накопителей M.2 по-прежнему находится в разработке и появится в одном из будущих обновлений (по слухам, этим летом).
- Игроки на PS4 и PS5 смогут использовать Share Play между собой. Так, владельцы PS5 смогут транслировать изображение экрана во время игры своим друзьям, использующим консоль PS4, а также делиться играми с помощью функции Share Play, и наоборот. Дополнительные возможности включают функцию общего доступа к экрану для трансляции другу, а также передачу «виртуального контроллера» или второго «виртуального контроллера» для совместных игр.
- Функция «Запрос на присоединение» — простой и удобный способ организации совместных игровых сессий через быструю отправку приглашений друзьям.
- Улучшенное меню Game Base с переключателем между вкладками «Друзья» и «Тусовки», а также возможностью настройки и включения/выключения уведомлений по отдельности.
- Возможность отключать внутриигровой чат и отдельно настраивать громкость голосовых каналов других игроков в одном чате.
- Обновления разрешат загружать предварительно, чтобы получить доступ к новейшей версии игры сразу в момент релиза.
- В библиотеке игр появится поиск и возможность настройки отображения.
- В меню настроек появится поддержка масштабирования экрана.
- Обновленный экран статистики трофеев с обобщенной информацией об уровнях заработанных призов и статусов — появились специальные настройки, чтобы система автоматически делала скриншоты или сохраняла видео при достижении важных целей и получении призов, например «золота» или «платины».
Новые функции мобильного приложения PlayStation
Обновление мобильного приложения выйдет PlayStation в «ближайшие недели». Среди заявленных новшеств:
- возможность подключения к многопользовательским играм на PS5;
- управление памятью на консоли PS5;
- сравнение трофеев с друзьями;
- функция сортировки и фильтрации продуктов, отображаемых в PS Store.