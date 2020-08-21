Sony обещает, что линейка игр, подготовленных к запуску PlayStation 5, будет самой сильной за всю историю консоли





Ближе к концу этого года должны выйти на рынок игровые консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. И вместе с ними во время окна запуска будут представлены и новые игры.

Пока что игровое сопровождение запуска Xbox Series X выглядит бедно из-за переноса сроков выхода игры Halo Infinite. Но в случае PlayStation 5 ситуация может выглядеть совсем иначе. Как заявляет глава отдела маркетинга PlayStation Эрик Лемпель, линейка игр окна запуска консоли PS5 будет самой сильной за всю историю PlayStation.

Он уверяет, что контент, доступный в рамках окна запуска и за его пределами, будет «невероятно захватывающим». Речь идёт о продуктах собственных студий группы Worldwide Studios и сторонних разработчиков, как в рамках существующих, так и новых франшиз.

Фактически, Эрик Лемпель не поделился какими-либо существенными подробностями, а лишь пообещал много всего хорошего, как и положено специалисту отдела маркетинга. Потому его слова можно воспринимать с некоторой долей скепсиса. Тем не менее, о некоторых проектах для грядущей консоли всё же известно. Так, к окну запуска PS5 сама Sony намерена представить собственные игры Spider-Man: Miles Morales, Astro’s Playroom и ремейка Demon’s Souls. Также слухи утверждают о запуске ряда сторонних эксклюзивных для консоли проектов, таких как Godfall, Bugsnax и Deathloop. Кроме того, игрокам будут доступны и крупные мультиплатформенные игры, например, Resident Evil Village, Assassin’s Creed Valhalla и NBA 2K21. Таким образом, перечень игр, доступных на старте, действительно можно назвать сильным. Но заслуживает ли он звания лучшего за всю историю, как обещает Эрик Лемпель, ещё предстоит проверить.

Источник: wccftech