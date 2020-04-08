Sony показала DualSense — новый геймпад для игровой консоли PlayStation 5





В рамках очередной фазы анонса игровой консоли PlayStation 5 компания Sony полноценно представила новый геймпад для нее. Он называется DualSense, а не Dualshock 5, как считалось в течение последних нескольких месяцев.

Как видим, новый геймпад в целом сохранил узнаваемый дизайн предыдущей модели Dualshock 4, но при этом также имеет и несколько отличий. Самое заметное визуальное изменение — это новая двухцветная схема оформления. Вероятно, будут и другие цвета, но пока подробностей об этом нет. Также слегка изменилась форма корпуса — визуально новый геймпад выглядит аккуратнее и компактнее предыдущей модели.

На передней панели появилась новая кнопка «Create» («Создать») вместо уже знакомой «Share» («Поделиться») которая будет отвечать за некий инновационный способ создания игрового контента. Пока Sony не раскрывает всех подробностей, обещая пролить на этот аспект ближе к дате выхода.

Как можно видеть, световая панель, использующаяся в том числе для работы PS VR и Motion Control, оформлена по-другому — она размещена под сенсорной панелью так, чтобы свет в основном рассеивался слева и справа. Кнопка PS стилизована под логотип PlayStation.

Что же касается функциональных улучшений, это новая технология тактильной обратной связи adopted haptic feedback вместо технологии вибрации Rumble, использующейся со времен оригинальной PlayStation и динамические сопротивление курков R2 и L2 (большие кнопки под указательными пальцами игрока). Обо всем этом мы уже рассказывали в прошлом году, когда Sony впервые делилась подробностями о новом DualSense. Заряжаться DualSense будет с помощью порта USB-C. Также в контроллере есть встроенные микрофоны, которые позволят использовать голосовую связь в играх без гарнитуры.

Увы, о цене пока данных нет. Ее объявят ближе к дате выхода PlayStation 5 — в продажу новая консоль поступит к рождественскому сезону 2020 года. К слову, DualShock 4 на старте стоил $60.

Источник: Sony