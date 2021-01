Samsung First Look 2021: Neo QLED и забота об экологии

В преддверии ежегодной выставки CES 2021, которая в этот раз, как нетрудно догадаться, пройдет в виртуальном формате, в виде онлайн-презентаций, компания Samsung провела свое первое онлайн-мероприятие, в котором рассказала о новых технологиях и линейках телевизоров, которые нас ждут в 2021 году.

Одним из важных направлений для Samsung в этом году станет инициатива Going Green: компания старается уменьшить общий углеродный след при производстве своих телевизоров, используя перерабатываемые материалы и продумывая новые способы уменьшения энергопотребления пользователями. Так, в этом году компания распространяет свой дизайн «экоупаковка» на все дизайнерские модели и большую часть линейки Neo QLED – в нее входит уменьшение габаритов упаковки, минимальное использование краски в оформлении коробки, а также возможность «переработки» коробки в различные элементы интерьера в квартире, например, в журнальный столик.

Также очень интересной идеей является отказ от использования батареек в пультах ДУ – вместо этого они будут работать на встроенных аккумуляторах с использованием солнечной панели, которая может заряжаться как от внешнего, так и внутреннего освещения.

Также пульт можно будет подзаряжать через порт USB Type-C. Стоит также отметить, что компании удалось использовать перерабатываемые материалы (а точнее, использованные пластиковые бутылки), так что новые пульты будут почти на четверть состоять именно из них.

В рамках видения «Экраны везде, экраны для всех» (Screens Everywhere, Screens for All) компания представляет новые решения для людей с частичной или полной утратой слуха или зрения – которые также смотрят телевизор. Технология SeeColors помогает видеть больше цветов людям с нарушениями цветового зрения, голосовое сопровождение поможет разобраться с кнопками пульта ДУ, узнать уровень громкости и информацию о текущем канале, функция Caption Moving позволит переместить субтитры в более подходящее место, чтобы они не закрывали важную информацию на видео, а Sign Language Zoom увеличит размеры окна с сурдопереводчиком.

В будущем Samsung планирует внедрить «аватара» с языком жестов, которая будет помогать в настройке телевизора, внедрит функцию автоматических субтитров, которая станет самостоятельно переводить голос в текст, и добавит поддержку управления телевизором с помощью языка жестов в дополнение к голосовому управлению.

В рамках анонса моделей на 2021 год компания представила новую флагманскую линейку телевизоров под брендом Neo QLED – как 4K (QN95A, QN90A и QN85A), так и 8K (QN900A и QN800A). В ней используется новая технология подсветки Quantum Mini LED, которая отличается от традиционной LED-подсветки гораздо меньшими размерами светодиодов. Это позволяет значительно увеличить их число, за счет чего гораздо тоньше регулировать зональную подсветку и, как следствие, повысить общую контрастность, улучшить границы между черными и яркими участками, добиться более глубокого черного цвета и более динамичного HDR-эффекта – т.е., в целом, значительно повысить качество изображения по сравнению с традиционным LED.

Кроме того, эти светодиоды оказываются в 40 раз тоньше обычных, что позволяет сделать корпуса новых моделей телевизоров еще более тонкими.

Еще в 2018 году технология Mini LED стала одной из самых обсуждаемых среди производителей панелей, так как позволяла значительно улучшить характеристики дисплеев, но при этом ее архитектура не сильно отличалась от традиционных LCD экранов с LED подсветкой. Это позволило заводам быстрее перестроиться на производство матриц с Mini LED и в будущем их себестоимость будет снижаться.

Поэтому можно смело предположить, что они постепенно заменят современные LCD панели и, судя по всему, составят конкуренцию OLED дисплеям. Ведь по своей сути Mini LED является гибридной технологией, позволяющей достигнуть более глубокого чёрного цвета за счёт использования локального затемнения, но без недостатков органических светодиодов. Это и более высокая максимальная яркость, и скорость реакции матрицы, и отсутствие выгорания. Поэтому однозначно можно отметить, что 2021 год станет отправной точкой для распространения Mini LED дисплеев, и презентация Samsung является одним из индикаторов этого.

Еще одним трендом 2021 года для телевизоров Samsung станет разрешение 8К, которое должно обеспечить покупателям премиальных телевизоров хороший задел на будущее. Кроме этого, поскольку доступность полноценного 8K-контента также пока остается уделом будущего, новые 8K-телевизоры Samsung смогут масштабировать 4K-видео до этого разрешения с помощью процессора Neo Quantum, который поддерживает AI-апскейлинг и использует 16 моделей нейронных сетей.

В новых телевизорах также используется дизайн Infinity One, при котором экран со всех четырех сторон обрамляют минимальные, практически незаметные рамки, так что изображение как будто ничем не ограничено.

Все разъемы при этом вынесены в отдельный тонкий модуль One Connect, который можно закрепить сзади телевизора, так что он будет абсолютно незаметен для зрителя.

«Умные» функции в новых моделях продолжают развиваться и совершенствоваться – так, режим Samsung Health получил новую функциональность «Умный тренер» (Smart Trainer), которая поможет правильно выполнять упражнения во время домашних тренировок, оценит количество подходов и сожженные калории (особенно актуально в нынешних условиях, с периодическими усилениями карантина и запретами на посещение тренажерных залов).

Не забыты и геймеры: функция Super Ultrawide GameView позволит играть в ультрашироких пропорциях экрана, вплоть до 32:9, а специальная игровая панель дает доступ к основным параметрам вроде отображения задержки ввода и текущего показателя fps, переключения между динамиками телевизора и игровой гарнитурой и т.д. Еще одной очень полезной игровой функцией является поддержка технологии адаптивной частоты AMD FreeSync Premium Pro, что делает новые телевизоры отличным вариантом для игровой системы.

Продолжая актуальную нынче тему Stay Home – кроме помощи в организации отдыха, в новых телевизорах появятся «умные» функции и для работы из дому. Так, приложение Google Duo позволит общаться с коллегами, объединяя в одном видеочате до 32 участников, а поддержка Samsung Dex превратит телевизор в рабочее место – к нему можно не только подключить смартфон и использовать большой экран как рабочий стол, но и получать доступ к удаленному ПК в офисе.

Кроме новинок в бренде Neo QLED, Samsung также анонсировала две премиальные модели на основе Micro LED, впервые представив эту технологию в своей линейке консьюмерских телевизоров. Micro LED – это самоизлучающие светодиоды, не нуждающиеся в дополнительной подсветке, однако, в отличие от OLED, они не органические, поэтому не подвержены выгоранию со временем и могут обеспечивать более высокую яркость.

Раньше такие телевизионные панели были слишком дорогими для потребительского рынка и предлагались исключительно в качестве бизнес-решений, однако теперь приобщиться к этой технологии смогут и обычные покупатели, хотя поначалу цена и будет наверняка весьма высокой. Первыми станут доступны максимально большие диагонали – 99 и 110 дюймов; более «компактные» модели на базе Micro LED должны появиться ближе к концу года. На таких диагоналях, к слову, будет полезной функция Quad View, которая позволяет одновременно выводить на экран изображения с четырех разных источников.

Дизайнерские линейки телевизоров Samsung также получат новые модели в этом году, однако пока информации о них, к сожалению, немного. Так, серия The Frame с лаконичной рамкой, которая вместе с заставкой визуально превращает телевизор в картину, в 2021 году станет почти вдвое тоньше, поэтому модель будет еще сложнее отличить на стене от реальных картин.

Как и ранее, для телевизоров в этой серии будут доступны сменные рамки в разных цветах и стилях, а также обновленный «маркет» Art Store с почти полутора тысячами репродукций, которые можно использовать как экранную «заставку». Кроме того, ожидается, что 43-дюймовая модель The Frame получит возможность разворота экрана в вертикальную ориентацию.

Также в ходе презентации была показана интересная модель для наружного использования The Terrace – с влагозащитой по классу IP55, и, немного неожиданно на фоне сплошной череды телевизоров – представленный впервые в прошлом году лазерный 4K-проектор The Premiere, с поддержкой HDR10+ и встроенной акустической системой 4.2 мощностью 40 Вт. Это ультракороткофокусный проектор, который может проецировать изображение на экран с расстояния меньше 5 дюймов, максимальная же диагональ, которую он может выдавать в небольшом помещении — 130″.

Это была вся информация, представленная в рамках Samsung First Look 2021, более предметное же знакомство в обновленными линейками телевизоров Samsung нас ждет уже совсем скоро, 11 января – именно на этот день запланирована презентация компании в рамках выставки CES 2021.