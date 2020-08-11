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Sony прогнозирует для мобильного подразделения первую за четыре года прибыль

Sony прогнозирует для мобильного подразделения первую за четыре года прибыль

Sony прогнозирует для мобильного подразделения первую за четыре года прибыль


Sony ожидает, что ее мобильное подразделение Mobile Communications (MC), ответственное за выпуск смартфонов Xperia, снова начнет приносить прибыль и закончит этот финансовый год (у Sony новый финансовый год начинается в апреле) с положительным финансовым результатом. На соответствующий прогноз, который компания озвучила в недавнем квартальном отчете, обратил внимание ресурс Phone Arena.

Не секрет, что мобильное подразделение Sony является убыточным уже четыре года, а продажи смартфонов Xperia снижаются 26 кварталов подряд. Однако за последние пару лет Sony предприняла несколько шагов, чтобы сократить негативный эффект деятельности мобильного бизнеса. И, похоже, эти действия оказались эффективными.

В прогнозе нет точных данных, так что неясно, на какую именно прибыль от мобильного подразделения рассчитывает Sony. Придется дождаться публикации отчета за весь 2020 финансовый год (он у японцев завершится 31 марта 2021 года). Можно с уверенностью говорить о том, что размер прибыли будет небольшой — продажи смартфонов Xperia по-прежнему не впечатляют, а доля компании на мировом рынке смартфонов составляет менее 1%. С другой стороны, за период с апреля по июнь Sony удалось продать 0,8 млн смартфонов, что вдвое превосходит результат предыдущего квартала и лишь на 11% меньше результата годичной давности.

Сейчас индустрия смартфонов постепенно смещается в сторону среднего и бюджетного сегментов. В Sony убеждены, что вскоре бум на среднебюджетные модели закончится и в моду снова войдут флагманские модели. Тем не менее в 2020-2021 годах Sony планируют делать упор на более доступные смартфоны.

Не так давно проскакивала информация, что в следующем году Sony намерена вернуться к старой стратегии на рынке смартфонов с выпуском трех флагманов: базового, версии Premium и версии Compact.

Источник: Sony и Phone Arena

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