Sony прогнозирует для мобильного подразделения первую за четыре года прибыль





Sony ожидает, что ее мобильное подразделение Mobile Communications (MC), ответственное за выпуск смартфонов Xperia, снова начнет приносить прибыль и закончит этот финансовый год (у Sony новый финансовый год начинается в апреле) с положительным финансовым результатом. На соответствующий прогноз, который компания озвучила в недавнем квартальном отчете, обратил внимание ресурс Phone Arena.

Не секрет, что мобильное подразделение Sony является убыточным уже четыре года, а продажи смартфонов Xperia снижаются 26 кварталов подряд. Однако за последние пару лет Sony предприняла несколько шагов, чтобы сократить негативный эффект деятельности мобильного бизнеса. И, похоже, эти действия оказались эффективными.

В прогнозе нет точных данных, так что неясно, на какую именно прибыль от мобильного подразделения рассчитывает Sony. Придется дождаться публикации отчета за весь 2020 финансовый год (он у японцев завершится 31 марта 2021 года). Можно с уверенностью говорить о том, что размер прибыли будет небольшой — продажи смартфонов Xperia по-прежнему не впечатляют, а доля компании на мировом рынке смартфонов составляет менее 1%. С другой стороны, за период с апреля по июнь Sony удалось продать 0,8 млн смартфонов, что вдвое превосходит результат предыдущего квартала и лишь на 11% меньше результата годичной давности.

Сейчас индустрия смартфонов постепенно смещается в сторону среднего и бюджетного сегментов. В Sony убеждены, что вскоре бум на среднебюджетные модели закончится и в моду снова войдут флагманские модели. Тем не менее в 2020-2021 годах Sony планируют делать упор на более доступные смартфоны.

Не так давно проскакивала информация, что в следующем году Sony намерена вернуться к старой стратегии на рынке смартфонов с выпуском трех флагманов: базового, версии Premium и версии Compact.

Источник: Sony и Phone Arena