Мобильное подразделение Sony восстановилось после провального квартала, нарастив продажи смартфонов вдвое

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Sony сегодня опубликовала отчет по итогам первого квартала 2020 финансового года, отчитавшись о рекордной выручке на фоне почти двукратного увеличения продаж игр для PS4. В этом же заметке хотелось бы отдельно выделить «достижения» подразделения Mobile Communications (MC), ответственного за выпуск смартфонов. Результат особенно интересен после провального четвертого квартала 2019 года, когда продажи смартфонов упали до минимума за 10 лет.

Итак, за отчетный период Sony удалось продать 0,8 млн смартфонов — это вдвое превосходит результат предыдущего квартала. Правда, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, получается спад на 11%.

Напомним, линейка смартфонов Sony модельного ряда 2020 года состоит из трех моделей — флагман Xperia 1 II, середняк Xperia 10 II и бюджетник Xperia L4. Причем флагманский камерофон Sony Xperia 1 II, представленный еще в феврале, поступил в продажу в конце мая.

Буквально на днях появились слухи, что в следующем году Sony намерена вернуться к старой стратегии на рынке смартфонов с выпуском трех флагманов: базового, версии Premium и версии Compact. Возможно, для мобильного подразделения Sony еще не все потеряно?

Источник: Sony